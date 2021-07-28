28 Tem 2021 - 10:37- Eğitim G: 28 Tem 2021 - 10:41

YKS sonuçları açıklandı

YKS sonuçları, ÖSYM takvimine göre yaklaşık 1 hafta önce açıklandı. Adaylar, YKS sonuçlarını T.C. kimlik no ve şifreleri ile sonuc.osym.gov.tr sayfasında öğrenebiliyor. YKS sonuçlarına göre TYT ve AYT oturumlarında Adana dikkatleri üstüne çekti. TYT birincisinin yanı sıra AYT sayısal ve sözel birincisi de Adana'dan çıktı.
YKS sonuçları açıklandı mask

Ölçme, Seçme, Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Halis Aygün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “26-27 Haziran 2021 tarihlerinde gerçekleştirdiğimiz Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) sonuçlarını http://sonuc.osym.gov.tr sayfamızdan açıkladık. Sonuçların tüm adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını dilerim. 2021-YKS tercihleri 5-13 Ağustos tarihleri arasında alınacaktır. Adaylarımızın tercihler başlamadan önce daha sağlıklı bir değerlendirme yapmalarına İmkan vermek amacıyla 2021-YKS değerlendirme işlemlerini hızlandırarak sınav sonuçlarını ilan edilen tarihten daha erken açıkladık. Adaylarımızın 5-13 Ağustos 2021 tarihleri arasında yapacakları 2021-YKS tercihlerinin şimdiden hayırlı olmasını dilerim” ifadelerini kullandı.

SONUÇ SAYFASINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ...

28 Tem 2021 - 10:37 - Eğitim

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