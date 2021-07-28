28 Tem 2021 - 10:37- Eğitim

YKS sonuçları açıklandı

YKS sonuçları, ÖSYM takvimine göre yaklaşık 1 hafta önce açıklandı. Adaylar, YKS sonuçlarını T.C. kimlik no ve şifreleri ile sonuc.osym.gov.tr sayfasında öğrenebiliyor. YKS sonuçlarına göre TYT ve AYT oturumlarında Adana dikkatleri üstüne çekti. TYT birincisinin yanı sıra AYT sayısal ve sözel birincisi de Adana'dan çıktı.