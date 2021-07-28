28 Tem 2021 - 10:48- Gündem G: 28 Tem 2021 - 10:52

Bilim kurulu toplanıyor! Artan vaka sayıları ele alınacak

Koronavirüs Bilim Kurulu saat 16.30’da video konferans yöntemiyle toplanacak. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, toplantının ardından saat 18.00’de canlı yayında açıklama yapacak.
Bilim kurulu toplanıyor! Artan vaka sayıları ele alınacak mask

Önemli tavsiye kararlarının alındığı Bilim Kurulu Toplantısı tarih duyuruldu. Video konferans yöntemiyle gerçekleştirilecek toplantıda kısıtlamaların kaldırılmasıyla artan vaka sayılarının ve aşılama durumunun ele alınması bekleniyor.

BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN?

Koronavirüs Bilim Kurulu saat 16.30'da video konferans yöntemiyle toplanacak. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, toplantının ardından saat 18.00'de YouTube üzerinden canlı açıklama yapacak.

CORONA VİRÜS VAKALARINDA SON DURUM

Sağlık Bakanlığı, güncel corona virüsü verilerini açıkladı. 27 Temmuz Salı gününün verilerine göre, 246 bin 648 test yapıldı. Bugün, 19 bin 761 yeni vaka tespit edilirken 51 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan, son 24 saatte, 7 bin 108 kişi sağlığına kavuştu.

BAKAN ‘TEDİRGİN EDİCİ SEVİYE' DİYEREK UYARDI

Güncel verilerle ilgili değerlendirmesini sosyal medya hesabından yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Salgının kontrol altında tutulmasını tedirgin edici seviyede vaka sayılarına ulaştık. Bunu durduracak olan göstereceğimiz iradedir. Tedbirlere uyup aşınızı olun” ifadeleriyle vatandaşları uyardı.
# sağlık, fahrettin koca, koronavirüs

28 Tem 2021 - 10:48 - Gündem

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