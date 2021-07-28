Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan ve Güreş Ağası Abdullah Altıntaş’ı makamında konuk etti. Kendisini Kurtdereli Mehmet Pehlivan Güreşleri’ne davet eden Yılmaz ve beraberindeki heyete teşekkür eden Başkan Büyükakın, ziyareti sosyal medya hesaplarından da paylaştı.
28 Tem 2021 - 11:05- Gündem Güncelleme: 28 Tem 2021 - 11:07
Başkan Büyükakın’ı, Kurtdereli Mehmet Pehlivan Güreşleri’ne davet ettiler
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Başkan Büyükakın’ı Kurtdereli Mehmet Pehlivan Güreşlerine davet etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.