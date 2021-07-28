Başkan Büyükakın’ı, Kurtdereli Mehmet Pehlivan Güreşleri’ne davet ettiler

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan ve Güreş Ağası Abdullah Altıntaş’ı makamında konuk etti. Kendisini Kurtdereli Mehmet Pehlivan Güreşleri’ne davet eden Yılmaz ve beraberindeki heyete teşekkür eden Başkan Büyükakın, ziyareti sosyal medya hesaplarından da paylaştı.