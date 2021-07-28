Gümüş Kazaz Kursu KO-MEK’te açıldı

El sanatları bir milletin kültürünü en güzel şekilde temsil etmekte ve tanıtmaktadır. Bu nedenle el sanatları ürünleri bir ülkenin kültürel kimliğinin en canlı belgeleridir. Anadolu insanı tarih öncesi çağlardan beri takı tasarlar üretir ve kullanmaktadır. Gerek süslenmek gerek nazar ve benzeri inanışlarla kullanılan bu takılar, topraklarımızda yaşamış insanların birikimi ile bütünleşerek günümüze kadar ulaşmıştır. Ancak bugün tüm kültürel öğelerdeki gelenekselliğin giderek zayıflaması, üretim tarzındaki küçük el sanatları niteliğinde üretilen takıları da etkilemiş ve yok olmakla karşı karşıya bırakmıştır. Sadece Trabzon’da yapılan yöresel özellik taşıyan gümüş kazaz örücülüğü de bu el sanatları ürünlerinden sadece bir tanesidir.

GÜMÜŞ KAZAZ ÖRÜCÜLERİ KO-MEK’TE YETİŞECEK

Günümüzde Trabzon yöresine ait el sanatını yapan çok az usta bulunmakta. Bu yüzden yok olma tehlikesi ile karşı karşıya olan gümüş kazaz örücülüğünü, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları (KO-MEK) ilgi duyan kursiyerlerine yeni bir kurs açarak eğitim vermeye başladı. Oldukça meşakkatli ve emek isteyen Gümüş Kazaz Örücülüğü kursunda işlenen ürünler aile ekonomisine katkı sunmak için satışa çıkarılıyor.

ŞIK ZARİF VE SANATSEVERLERİN TERCİHİ

Turizme yönelik bir el sanatı olarak oldukça ilgi gören Gümüş Kazaziyenin KO-MEK’te yeni branş olarak açılması bu sanatın gelişmesine katkı sağlamak amaçlanıyor. Gümüş kazaz örücülüğü göze hitap eden nadide bir el sanatı özelliğini taşıyor. Ustasının ellerinde zarif bir şekilde biçimlenir, kuyumcu vitrinlerinde hayranlıkla seyredilir. Kimilerinin boynunda kolye, kimilerinin kulağında küpe ve ellerinde tespih olarak büyük bir beğeniyle taşınıyor.

KÜPEDEN TESBİHE KADAR HERŞEY YAPABİLİRSİNİZ

Kazazlık eskiden sadece tespihlerin ucuna imame yerine takılan püskül (kamçı) olarak yapılıyordu. Günümüzde bu kullanım alanı dışında gelişmeler göstererek değişik takı tasarımları yapılarak üretilmeye başlanmış. Modern ve klasik kolyeler, küpeler, bileklikler, kolye uçları, kol düğmeleri, giyim süslemelerinde düğme, kemer, 33’lük ve 99’luk tespihler yapılmakta. Ayrıca gümüş tel yerine çeşitli renkte iplikler (koton, muline, pamuk, sim vb.) kullanılarak nakış, giyim ve takı alanlarında çeşitli tasarımlar yapılmakta.

YAPTIĞIMIZ ÜRÜNLERE ŞİMDİDEN TALEP VAR

KO-MEK Mehmet Ali Paşa Gümüş Kazaz Örücülüğü Kursuna katılan Şükran Dinçol ; “Unutulmaya yüz tutmuş sanatlarımızı tekrardan gündeme getirdiği için öncelikle KO-MEK’e teşekkür ediyorum. Çok zor gözükse de burada çok güzel ürünler çıkardık. Yaptığımız ürünlere şuanda talep de oluyor. Trabzon’dan malzemeleri getirttirerek işe koyuluyoruz, biraz hesap işi ama herkesin öğrenebileceği bir sanat” diyerek ilgi duyanları KO-MEK’e davet etti. Gümüş kazaz örücülüğü kursuna katılan bir diğer kursiyer Hatice Yaşlak ise; “İlk defa katılmama rağmen çok zevkli geçiyor, derslerin yapımı kolay ama biraz hesap işi gerektiren sabır gerektiren bir branş. Ben arkadaşlarımdan duymuştum böyle bir branşın olduğunu. Heves ettim, KO-MEK’e yazılarak öğrenmeye başladım. İnşallah burada öğrendiklerimle kendime, ev ekonomisine katkı sağlarım” dedi.

BAŞVURULAR KO-MEK.ORG ADRESİNE

KO-MEK eğitimlerinden ücretsiz yararlanmak isteyen vatandaşlar başvurularını KO-MEK’in resmi internet sitesi olan www.komek.org adresi üzerinden yapabilir.