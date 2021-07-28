Vali Yavuz aşı oranlarını açıkladı! Kocaeli’de gençler aşı yaptırmıyor

22 Milyondan fazla kişinin aşı olmadığı Türkiye’de Koronavirüsile mücadele her geçen gün zorlaşıyor. Vaka sayılarının yeniden patlama noktasına geldiği dönemde Kocaeli Valisi Seddar Yavuz bugün kameraların karşısında geçerek Kocaeli’de yürütülen aşı çalışmaları hakkında bilgi verdi. Aşı Faaliyetleri Değerlendirme Toplantısına Vali Yardımcısı Aslan Avşar, İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Yüksel Pehlevan, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Ahmet Sarıışık, ilçe sağlık müdürleri, İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Alay Ümit İlbayı, İzmit Kaymakamı Şevket Cinbir, Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, Körfez Kaymakamı Gürsoy Osman,Kartepe Kaymakamı Altuğ Çağlar, Dilovası Kaymakamı Mustafa Asım Alkan, Kandıra Kaymakamı Mehmet Ünal, Bilgin, Karamürsel Kaymakamı Osman Aslancanbaba, Darıca Kaymakamı Yüksel Kara katıldı.

“YOĞUN BİR TOPLANTI YAPACAĞIZ”

Önemli bir sorunla karşı karşıya olduğumuzu belirterek konuşmasına başlayan Vali Seddar Yavuz, bu süreçte iyi bir sınav verdiklerini ifade etti. Vali Yavuz konuşmasında, “Yaz ayları ile birlikte vaka sayılarının düşmesi gibi faktörlerle maske, temizlik mesafeye dikkat ederek biraz daha serbest bir döneme geçti. Bugün ilimizde devam eden aşılama ile ilgili bugün yoğun bir toplantı yapacağız” dedi.

“BİRİNCİ DOZU ORANI YÜZDE 62.42”

Bugün itibari ile Kocaeli’deki aşı oranlarını veren Vali Yavuz, “28 Temmuz 2021 tarihi itibari ile 959 bin 70 birinci doz, 575 bin 986 doz ikinci doz aşı uygulaması yapılmış olup, aşı hakkı tanımlanmış vatandaşlarımız ile ilgili çalışmalar devam etmekte. Kocaeli geneli hedef nüfusumuz 1 milyon 619 bin 12’dir. Kocaeli Geneli birinci doz aşı yapma oranı yüzde 62.42’dir. Dolayısıyla şuan üçüncü doz aşı olan kişi sayısı 84 bin 211 bu da yüzde 5’e tekabül ediyor” dedi.

“BU ORAN YETERLİ DEĞİL”

İlçelere göre aşılama oranlarını paylaşan Vali Yavuz, “Aşılamanın en yüksek olduğu ilçelerimizde yüzde 66.76 oran ile en yüksek ilçemiz Derince. Yüzde 66.36 ile İzmit, en düşük ilçemiz ise 48.41 ile Dilovası görünüyor. Yaş gruplarına göre detaylı bir çalışma yaptırdık. 17-24 yaş birinci doz aşılamada yüzde 40.75’teyiz. Bu oranı yeterli bulmuyoruz. Sosyal hareketliliği dava fazla olan gruplar bu gruplar. Bu oranı arttırmak istiyoruz.

“YAŞLI ÖLÜMLERİNİN DÜŞME SEBEBİ”

25-29 yaş grubunda da yüzde 45.54 gibi bir oran var. 30-34 yaş grubunda yüzde 48.37’deyiz. 35-39’da yüzde 54.17’deyiz. Yaş yükseldikçe oranlarımız daha iyi oluyor. 40-44 yaş grubunda ise yüzde 62.43 şekliden. 45-49’da yüzde 69’dayız. Hedefe çok yakınız. 50-54’de geldiğimizde yüzde 76’lardayız. 55-59’da yüzde 82’deyiz. 60 yaş üstünde yüzde 89’dayız. Yaşlı ölümlerinin düşmesinin sebebi bu oranlar” dedi.

“KOVİD’E YAKALANMICAKMICAKSIN DİYEN YOK”

Kamuoyunu bilgilendirmek amacı ile bu bilgileri paylaştığını ifade eden Vali Yavuz konuşmasının devamında şu ifadelere yer verdi; “Sağlık çalışanlarında yüzde 90’lardayız. Sağlık çalışanlarında yakın zamanda ciddi bir rahatsızlık görülmedi. Sağlık çalışanları eşlerinde de ciddi bir orana ulaştık. Bana diyorlarki aşılama var ama vakalar artıyor. Ben bu konunun uzmanı değilim. Aşı olduktan sonra Covid’e yakalanabiliriz. Amarahatsızlığı ciddi geçirme oranını azalttığı kesin. Yüzde yüz kimse Covid’e yakalanmayacak diyen yok. Sadece hayati tehlikenin ortadan kaldırılacağı söyleniyor.

“VAKA SAYILARINDA ARTIŞ VAR”

Kamuoyunda çok fazla kirli bilgi var. Televizyonlarda, gazetelerde uzmanların yorum yaptığı bir süreci iletmek istiyorum. Vaka sayılarında artış var. Henüz hastanede yatan kısma yansıdığını söyleyemem ama önümüzdeki günlerde göreceğiz. Gençlerde aşı olmayıp hastanede yatan hastalarımız var. En iyi bulduğumuz tedbir aşı. Lütfen aşımızı olalım. Bilim insanların sözüne inanalım. Konu eğer inanç konusu ise Diyanet İşleri Başkanlığının verilmiş bir kararı var mı ona bakmak lazım. Herkesin her konuda ittifak etmesini beklemiyoruz. Bu yapılmalı deniyorsa.

“KOCAELİ’DE AŞI KAYNAKLI SORUN YAŞAMADIK”

Şu ana kadar aşı kaynaklı sorunlarla karşılaşmadık. Aşıdan kaynaklı ölüm tespitimiz yok. Toplumu bu konularla meşgul etmek sağlıklı değil. Sizlerin bu zamana kadar göstermiş olduğunuz gayreti takdir ediyorum. Bu tür sorunları toplumun tamamı ile birlikte hareket ederek çözebiliriz. Bize diyorlarki denetimleri azalttınız. Biz denetimleri azaltmadık. Her insanın başına polis dikmenin doğru bir şey olmadığını biliyoruz. Tek istediğimiz sağlığınızı koruyun. Bunun için de polis dikmenin bir mantığı var mı?Her fırsatta polisi jandarmayı vatandaşın karşısına dikmek doğru değil. Amacımız vatandaşlara ceza kesmek değil”