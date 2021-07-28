28 Tem 2021 - 12:10- Gündem G: 28 Tem 2021 - 12:13

Bakan Koca haftalık vaka sayısını paylaştı! Kocaeli'de artış sürüyor
Bakan Koca haftalık vaka sayısını paylaştı! Kocaeli'de artış sürüyor mask

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 10-16 Temmuz arasında illere göre her 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayılarını açıkladı. Kocaeli’de 100 bin kişide görülen haftalık vaka sayısı 59,57’ye yükseldi. Geçtiğimiz hafta bu oran 47,83’tü. Bakan Koca paylaşımında “İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Salgını kontrol altında tutma gücümüzü zora sokmayalım. Aşı olup tedbirlere uymak zorundayız.” dedi.
# sağlık, fahrettin koca, aşı, koronavirüs

28 Tem 2021 - 12:10 - Gündem

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