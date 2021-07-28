28 Tem 2021 - 12:20- Gündem G: 28 Tem 2021 - 12:24

Yemek hizmeti alınacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, Yemek hizmeti alınacak
Yemek hizmeti alınacak mask

2021-2022 Eğitim Ve Öğretim Yılında Kocaeli İli Başiskele İlçesinde Taşıma Kapsamında Bulunan İlkokul/Ortaokul Öğrencilerine Malzeme Dâhil 180 Gün 118260 Öğün Öğle Yemeği Yemek Pişirilmesi, Dağıtılması Hizmet Alım İşi Hizmet Alımı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. 

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# eğitim

28 Tem 2021 - 12:20 - Gündem

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