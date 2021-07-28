Mutluluğa pedal çevirecekler

Bu yıl ilk kez Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde 29 Temmuz-1 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek olan Kocaeli Turizm ve Bisiklet Festivali’nde bisikletliler, Kandıra’nın doğal turistik öneme sahip mekanlarını tanıtmak için pedal çevirecek. “Mutluluğa Pedal Çevir” mottosu ile 4 gün sürecek festival Kerpe’den başlayacak. Festival için Bağırganlı, Cebeci, Sardala Koyu, Akçakoca Bey Mezarı, Babatepe, Pembe Kayalar gibi tarihi ve doğal güzelliklerinin yer aldığı rotalarda pedal çevrilecek. Ayrıca sosyal sorumluluk kapsamında farkındalık oluşturmak için plajlarda temizlik çalışmaları yapılacak.

ÇADIRLI KONAKLAMA OLACAK

Pandemi süreci göz önünde bulundurularak düzenlenecek olan festivale kontenjanlı katılım gerçekleştiriliyor. Hijyen istasyonlarının kurulacağı alanda katılımcıların sosyal mesafeye uygun olarak çadırlarını kurmaları ve konaklamaları sağlanacak.Pandemi süreci nedeniyle 250 bisikletçinin katılım sağlayacağı festivalde, katılımcılar için ihtiyaç olabilecek tüm imkanlar Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanacak.

128 KİLOMETRE KAT EDİLECEK

Toplamda 128 kilometrenin kat edileceği Kandıra’da, birinci gün Kerpe Kayalıklarına akşam sürüşü, ikinci gün Kerpe-Cebeci-Babalı- Pembe Kayalar, üçüncü gün Ömerağzı- Sarısu-Babaköy-Bağırganlı son gün ise Kerpe-Babatepe-Akçakoca Bey Mezarı-Kerpe güzergahlarında pedal çevrilecek. 4 günlük festivalin sonunda Kocaeli’nin incisi Kandıra, pedallar ile keşfedilmiş olacak.