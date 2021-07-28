28 Tem 2021 - 15:04- Gündem

3 çocuk annesi koronaya yenildi

Koronavirüs tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de can almaya devam ediyor. Bugün Kocaeli'de 3 çocuk annesi Sibel Öziriç(49) koronaya yenildi