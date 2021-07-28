28 Tem 2021 - 15:04- Gündem G: 28 Tem 2021 - 15:13

3 çocuk annesi koronaya yenildi

Koronavirüs tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de can almaya devam ediyor. Bugün Kocaeli'de 3 çocuk annesi Sibel Öziriç(49) koronaya yenildi
3 çocuk annesi koronaya yenildi mask

İzmit Akçakoca Mahallesi Topçu Çeşme Sokak adresinde ikamet eden Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın Halkla İlişkiler Daire Başkanlığından emekli Rıza Öziriç’in eşi Sibel Öziriç(49) Covid-19 nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 3 çocuk annesi olan Sibel Öziriç’in cenazesi Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.
# Sokak, çocuk, covid-19

28 Tem 2021 - 15:04 - Gündem

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