Dağcılık Kocaeli İl Temsilcisi Sinan Fakir: “Kocaeli’de yapay duvar eksiklerimiz var”

Her spor branşı gibi bizim sporumuz da pandemiden olumsuz etkilendi. İnsanlar faaliyetlerini ve spor tırmanışlarını gerçekleştiremedi. Bu süre içinde yarışmalarımızı düzenleyemedik. Spor tırmanışı dediğimiz branş, yapay duvarlarla yapılır. Kocaeli ' de yapay duvar eksiklerimiz var. Bu bizi çok zorluyor.

DAĞCILIK VE TIRMANIŞ ŞENLİĞİ DÜZENLEMEYİ PLANLIYORUZ

Spor tırmanış yarışmaları ve eğitimlerimiz devam ediyor. İlimizde kanyon faaliyetleri ve yürüyüşler olacak. Dağcılık ve tırmanış şenliği düzenlemeyi planlıyoruz. Şenlikleri Ballı Kayalar’da düzenleyeceğiz. Bize okullardan da etkinlikler için talepler oluyor. Çalışmalara devam ediyoruz.