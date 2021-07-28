Dağcılık Kocaeli İl Temsilcisi Sinan Fakir: “Kocaeli’de yapay duvar eksiklerimiz var”

Her spor branşı gibi bizim sporumuz da pandemiden olumsuz etkilendi. İnsanlar faaliyetlerini ve spor tırmanışlarını gerçekleştiremedi. Bu süre içinde yarışmalarımızı düzenleyemedik. Spor tırmanışı dediğimiz branş, yapay duvarlarla yapılır. Kocaeli ' de yapay duvar eksiklerimiz var. Bu bizi çok zorluyor.
DAĞCILIK VE TIRMANIŞ ŞENLİĞİ DÜZENLEMEYİ PLANLIYORUZ
Spor tırmanış yarışmaları ve eğitimlerimiz devam ediyor. İlimizde kanyon faaliyetleri ve yürüyüşler olacak. Dağcılık ve tırmanış şenliği düzenlemeyi planlıyoruz. Şenlikleri Ballı Kayalar’da düzenleyeceğiz. Bize okullardan da etkinlikler için talepler oluyor. Çalışmalara devam ediyoruz.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.