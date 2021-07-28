28 Tem 2021 - 15:59- Spor G: 28 Tem 2021 - 16:01

Dağcılık Kocaeli İl Temsilcisi Sinan Fakir: “Kocaeli’de yapay duvar eksiklerimiz var”
Dağcılık Kocaeli İl Temsilcisi Sinan Fakir: “Kocaeli’de yapay duvar eksiklerimiz var” mask
Haber albümü için resme tıklayın

Her spor branşı gibi bizim sporumuz da pandemiden olumsuz etkilendi. İnsanlar faaliyetlerini ve spor tırmanışlarını gerçekleştiremedi. Bu süre içinde yarışmalarımızı düzenleyemedik. Spor tırmanışı dediğimiz branş, yapay duvarlarla yapılır. Kocaeli ' de yapay duvar eksiklerimiz var. Bu bizi çok zorluyor.

DAĞCILIK VE TIRMANIŞ ŞENLİĞİ DÜZENLEMEYİ PLANLIYORUZ

Spor tırmanış yarışmaları ve eğitimlerimiz devam ediyor. İlimizde kanyon faaliyetleri ve yürüyüşler olacak. Dağcılık ve tırmanış şenliği düzenlemeyi planlıyoruz. Şenlikleri Ballı Kayalar’da düzenleyeceğiz. Bize okullardan da etkinlikler için talepler oluyor. Çalışmalara devam ediyoruz.

28 Tem 2021 - 15:59 - Spor

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.014.545 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Mutluluğa pedal çevirecekler mask
Mutluluğa pedal çevirecekler
Migros’un ulusal uzun vadeli kredi notu en yükseğe taşındı mask
Migros’un ulusal uzun vadeli kredi notu en yükseğe taşındı
Bilişim 500 sonuçları için geri sayım başladı mask
Bilişim 500 sonuçları için geri sayım başladı
Sağlık turizminde yeni dönem: “Medical in Türkiye” mask
Sağlık turizminde yeni dönem: “Medical in Türkiye”
Kilo vermeyi zorlaştıran 8 hata mask
Kilo vermeyi zorlaştıran 8 hata
Özcan Sert’ten selam var mask
Özcan Sert’ten selam var
Anket Yaz tatilinizi nerede geçirmeyi tercih edersiniz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL