Motosiklet İl Temsilcisi Mevlüt Kolay: “1.5 yıl boyunca yarışmalarımız ve etkinliklerimiz olmadı”

Yaklaşık 1.5 yıl boyunca yarışmalarımız ve etkinliklerimiz yapılamadı, bu durum bizi olumsuz etkiledi. Lisanslı sporcularımıza bazı kolaylıklar sağlandı ve antrenmanlarına devam edebildiler. Bu süreç çocuklarımızı daha çok etkiledi.
İNSANLAR ENDURO SPORUNU BİLMİYOR
Yakın zamanlarda 1. Kartepe Süper Enduro yarışması düzenlendi. 28-29 Ağustos’ta ise Türkiye Şampiyonası Enduro 2. Ayak yarışları düzenlenecek. Enduro sporu dayanıklılığa dayanan bir spordur. Moto Cross ve Enduro arasında ki fark ise Moto Cross yapay engellerle mücadele edilen spor türüdür. Enduro, doğal engellerin olduğu bir spordur. Doğa da yapılan bir spor türü olduğumuzdan bizi en çok etkinliklerin pandemi nedeniyle sıcak dönemleri gelmesi ve iklim değişiklikleri etkiledi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.