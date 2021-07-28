Buz Pateni İl Temsilcisi Yasin Okan: “Hobi ve altyapı gruplarımız pandemi döneminde kapatıldı”

Buz pateni olarak bizde pandemiden olumsuz etkilendik. Ancak performans sporcularımız antrenmanlarına ve hazırlıklarına sekteye uğramadan devam etti. Bizler de sporcularımızın bu dönemde hazırlıklarında federasyonumuzla beraber aktif rol oynadık. Bu zorlu dönemde en çok organizasyon yapan federasyonlardan birisi, bizim federasyonumuzdur. Hobi ve altyapı gruplarımız pandemi döneminde kapatıldı. Bu dönemde performans sporcularımızdan ziyade çocuklarımız daha çok etkilendi.
“ YEREL LİGLERİMİZ EYLÜLDE BAŞLAYACAK “
Şu anda antrenmanlarımızı yaptığımız tesislerimiz bakım ve onarım çalışmasına girdi. Eylül ayında hazırlıklarımıza tekrar devam edeceğiz. Sezon eylül ayında “Nene Hatun Kupası” ile başlayacak. Sporcularımız şu anda kar antrenmanları ve kondisyon çalışmalarına devam ediyor. Halk seansları ve hobi gruplarımız eylülde çalışmalara başlayacaklar.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.