Buz Pateni İl Temsilcisi Yasin Okan: “Hobi ve altyapı gruplarımız pandemi döneminde kapatıldı”

Buz pateni olarak bizde pandemiden olumsuz etkilendik. Ancak performans sporcularımız antrenmanlarına ve hazırlıklarına sekteye uğramadan devam etti. Bizler de sporcularımızın bu dönemde hazırlıklarında federasyonumuzla beraber aktif rol oynadık. Bu zorlu dönemde en çok organizasyon yapan federasyonlardan birisi, bizim federasyonumuzdur. Hobi ve altyapı gruplarımız pandemi döneminde kapatıldı. Bu dönemde performans sporcularımızdan ziyade çocuklarımız daha çok etkilendi.

“ YEREL LİGLERİMİZ EYLÜLDE BAŞLAYACAK “

Şu anda antrenmanlarımızı yaptığımız tesislerimiz bakım ve onarım çalışmasına girdi. Eylül ayında hazırlıklarımıza tekrar devam edeceğiz. Sezon eylül ayında “Nene Hatun Kupası” ile başlayacak. Sporcularımız şu anda kar antrenmanları ve kondisyon çalışmalarına devam ediyor. Halk seansları ve hobi gruplarımız eylülde çalışmalara başlayacaklar.