Su Topu İl Temsilcisi Mehmet Erden: “Havuzda çalışma yaptığımız için pandemiden ciddi bir şekilde etkilendik”

Bütün spor branşları gibi bizde pandemiden olumsuz etkilendik. Havuzlar pandemiden dolayı kapatıldığı için geçen sene ve bu sene antrenmanlar yapılamadı. Bu sene de geçen sene gibi su topu ligleri iptal edildi. Aileler de, pandemi korkusu nedeniyle sporcuları antrenmanlara gönderemedi.
“ERKEKLER MİLLİ TAKIMIMIZ U 15’TE 8. OLDU”
Kızlarımız U-15 ve U-17 2. Ligi’nde ilimizi temsil ediyorlar. Erkeklerimiz ise Bölgesel Ligde mücadele ediyor. Erkek Su Topu U-15 milli takımımız Avrupa Gençler Şampiyonasında 8. oldu. Bunlar bizim ülkemiz için önemli başarılar. Çünkü Su Topu ülkemizde çok takip edilen ve bilinen bir spor değil. Ayrıca Ana lig Mart ayında oynanabilir. Henüz federasyon tarafından tarihi net belirlenmedi.
“YÜZME HAVUZLARI KAPALI OLDUĞU İÇİN OYUNCU YETİŞTİREMEDİK “
Bir sporcunun yetişmesi ve hazır olabilmesi için 16-20 müsabaka yapması gerekir. Maalesef pandemiden dolayı yüzme havuzları kapalı olduğu için alt yapıdan sporcularımızı yetiştiremiyoruz. En büyük eksikliğimiz bu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.