Olimpik Okçuluk İl Temsilcisi Rıdvan Uzuntaş: “Pandemiden dolayı eğitim kurslarını açamadık”

Pandemiden dolayı Eğitim kurslarımızı açamadık. Bu sebeple temel sporcu yetiştirmemiz zor oldu. Buna bağlı olarak temel sporcularımızda azalmalar oldu. Ancak diğer sporcularımız çalışmalarına devam edebildiler.
“YAZ OKULLARIMIZI AÇMAYA BAŞLAYACAĞIZ”
Etkinliklerimizi de yapmaya başladık . 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Anma Kupası Okçuluk Yarışmasını 14 Temmuz’da Mehmet Ali Kağıtçı Stadı’nda 4 kategoride olacak şekilde düzenledik. Ayrıca Yaz Okullarımızı da açacağız. Şu anda yaz spor okullarımıza 12 sporcu kayıt oldu. Kayıtlarımız devam ediyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.