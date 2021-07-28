Olimpik Okçuluk İl Temsilcisi Rıdvan Uzuntaş: “Pandemiden dolayı eğitim kurslarını açamadık”

Pandemiden dolayı Eğitim kurslarımızı açamadık. Bu sebeple temel sporcu yetiştirmemiz zor oldu. Buna bağlı olarak temel sporcularımızda azalmalar oldu. Ancak diğer sporcularımız çalışmalarına devam edebildiler.

“YAZ OKULLARIMIZI AÇMAYA BAŞLAYACAĞIZ”

Etkinliklerimizi de yapmaya başladık . 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Anma Kupası Okçuluk Yarışmasını 14 Temmuz’da Mehmet Ali Kağıtçı Stadı’nda 4 kategoride olacak şekilde düzenledik. Ayrıca Yaz Okullarımızı da açacağız. Şu anda yaz spor okullarımıza 12 sporcu kayıt oldu. Kayıtlarımız devam ediyor.