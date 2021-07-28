28 Tem 2021 - 16:30- Asayiş G: 28 Tem 2021 - 16:32

Kimya fabrikasının deposunda korkutan yangın
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Yangın, Çayırova Akse Mahallesi 535 Sokak üzerinde bulunan Kimya fabrikasının deposunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimyasal ürünlerin bulunduğu depoda henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Fabrikadan dumanların yükseldiğini fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese, çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, fabrikanın deposunda çıkan yangını söndürebilmek için çalışma başlattı. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda yangın söndürülürken, ekipler yangının tekrarlamaması için bölgede uzun süre soğutma çalışması gerçekleştirdi. Yangın esnasında dumandan etkilenen veya yaralanan olmazken, depoda maddi hasar meydana geldi. Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

# Sokak, sağlık, yardım, itfaiye, Yangın

28 Tem 2021 - 16:30 Kocaeli/ Çayirova- Asayiş

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