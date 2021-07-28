Tamyüksel: Eller gidecek Ay’a, Kartepe kalmış yine yaya

“Millet Bizi Çağırıyor” sloganı ile yollara düşen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e paralel olarak, Kartepe'de mahalle ziyaretlerini devam ettiren İYİ Parti İlçe Başkanı Haluk Tamyüksel ve ekibi, bu hafta Avluburun ve Eşmeahmediye Mahallesi’nde vatandaşlarla buluştu. Mahallelerde düzenlenen mevlid programlarına da katılan Tamyüksel, vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılaştı. Özellikle Avluburun Mahallesi’nde daha önce gündeme getirdikleri ve mahallenin elektrik ihtiyacını sağlayan elektrik direkleri meselesi ile ilgili vatandaşların teşekkür ettikleri dikkat çekti.

“VAKİT GELMİŞ DE GEÇİYOR BİLE”

Mahalle ziyaretlerinin ardından Tamyüksel, “Göreve geldiğimiz günden bugüne sık sık bu mahallelerimizi ziyaret ediyor, sorunlarını gündeme getirmeye çalışıyoruz. Lakin gördük ki 2023'te aya gitmeyi planlayan iktidar buraları öyle unutmuş ki bu mahallelerimizin halen daha temel altyapı sorunları çözülmemiş ve çözüm bekliyor. Gerçekten hem mevcut yöneticilerin hem de bu yönetime oy verenlerin artık şapkalarını önlerine koyma vakti gelmiş de geçiyor maalesef” dedi.

“2 SENE SONRA AY’A GİDECEĞİZ”

Tamyüksel, “Daha önce Avluburun Mahallemizde elektrik direklerinin durumu ile ilgili sorunu gündeme getirdik, ilgililer bizden bir hafta sonra geldiler ve çalışmalara başladılar bizde kendilerine teşekkür ettik. Lakin bugün gördük ki iş yarım bırakılmış, şimdi ise mahalleli tedirgin. Dikkatinizi çekerim sene 2021, iki sene sonra Ay'a gideceğiz” ifadelerine yer verdi.

“TELEKOM ALTYAPISI YOK”

Pandemi döneminde aylarca çocukların internet üzerinden eğitim aldığını ancak Eşmeahmediye Mahallesi’nde yapılan tüm müracaatlara rağmen telekom altyapısının olmadığını belirten Tamyüksel, “Peki burada ki çocuklar bizim evlatlarımız değil mi? Her iki mahallemizde de gençlerin ve çocukların vakit geçirebileceği alanlar maalesef yok, düğünlerini yapabilecekleri kapalı bir alanları yok, düzgün bir mesire alanları yok. Yani anlayacağınız eller gidecek Ay’a, Kartepe kalmış yine yaya" dedi.