28 Tem 2021 - 16:46- Siyaset G: 28 Tem 2021 - 16:47

YRP Derince’nin ilçe divanı toplandı

YRP Derince İlçe Başkanlığı, Haziran Ayı Divan Toplantısı’nı gerçekleştirdi
YRP Derince’nin ilçe divanı toplandı mask
Haber albümü için resme tıklayın

Yeniden Refah Partisi Derince İlçe Başkanlığı olarak Haziran ayı ilçe divanını gerçekleştirdi. Gerçekleşen toplantıda İl Başkan Yardımcısı Maşallah Söğüt ve İlçe Başkanı Yakup Güzeltepe, yönetim kurulu ve üyeleri konuşma gerçekleştirdi. Toplantıda konuşan Başkan Güzeltepe, “Yeniden Refah Partisi dünyada ve Türkiye’de mevcut sömürü sistemi ile değil, yeni üreten, borçsuz ve faizsiz sistem ile yönetmeye geliyor” dedi.

“KAZANÇTAN VERGİ ALINACAK”

Devamında Güzeltepe, “Milletimiz her geçen gün Liderimiz Dr. Muhammed Fatih Erbakan beyefendiyi dinliyor ve partimize koşuyor; çünkü burada gelecek var, umut var, Refah var. İlk seçimde Yeniden Refah Partisi iktidarında emekliye, işçiye, memura, ilk etapta %50 zam esnafımıza faizsiz kredi, SGK ve BAĞKUR yükü kaldırılacak, vergide düzenleme yapılarak kazançtan vergi alınacak. Kısacası ev hanımlarımızın, öğrencilerimizin, çiftçimizin tüm vatandaşlarımızın yüzlerini güldürecek sistemimize geliyoruz” diye konuştu.

28 Tem 2021 - 16:46 - Siyaset

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.014.545 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Pervin Buldan Kocaeli’de! “Kocaeli sömürünün kentidir” mask
Pervin Buldan Kocaeli’de! “Kocaeli sömürünün kentidir”
Ankara'ya giden Aydın Ünlü resmi açıklamayı erteledi mask
Ankara'ya giden Aydın Ünlü resmi açıklamayı erteledi
DEVA Körfez’den Tugay Polat’a ziyaret mask
DEVA Körfez’den Tugay Polat’a ziyaret
İYİ Partili Yıldız, basının bayramını kutladı mask
İYİ Partili Yıldız, basının bayramını kutladı
Arslan, basın bayramını kutladı mask
Arslan, basın bayramını kutladı
YRP’li Birgül basın bayramını kutladı mask
YRP’li Birgül basın bayramını kutladı
Anket Yaz tatilinizi nerede geçirmeyi tercih edersiniz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL