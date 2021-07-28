YRP Derince’nin ilçe divanı toplandı

Yeniden Refah Partisi Derince İlçe Başkanlığı olarak Haziran ayı ilçe divanını gerçekleştirdi. Gerçekleşen toplantıda İl Başkan Yardımcısı Maşallah Söğüt ve İlçe Başkanı Yakup Güzeltepe, yönetim kurulu ve üyeleri konuşma gerçekleştirdi. Toplantıda konuşan Başkan Güzeltepe, “Yeniden Refah Partisi dünyada ve Türkiye’de mevcut sömürü sistemi ile değil, yeni üreten, borçsuz ve faizsiz sistem ile yönetmeye geliyor” dedi.

“KAZANÇTAN VERGİ ALINACAK”

Devamında Güzeltepe, “Milletimiz her geçen gün Liderimiz Dr. Muhammed Fatih Erbakan beyefendiyi dinliyor ve partimize koşuyor; çünkü burada gelecek var, umut var, Refah var. İlk seçimde Yeniden Refah Partisi iktidarında emekliye, işçiye, memura, ilk etapta %50 zam esnafımıza faizsiz kredi, SGK ve BAĞKUR yükü kaldırılacak, vergide düzenleme yapılarak kazançtan vergi alınacak. Kısacası ev hanımlarımızın, öğrencilerimizin, çiftçimizin tüm vatandaşlarımızın yüzlerini güldürecek sistemimize geliyoruz” diye konuştu.