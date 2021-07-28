28 Tem 2021 - 16:48- Spor G: 28 Tem 2021 - 16:49

TFF 2. ve 3. Lig fikstür çekimi yapıldı

2021-2022 Sezonu TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig Fikstür Çekimi, Ankara JW Marriot Oteli'nde düzenlenen TFF Genel Kurul Toplantısı sonrasında yapıldı. 2.Grup’ta Darıca, 3.Grup’ta Belediye Derince’nin fikstürü belirlendi.

TFF Başkanı Nihat Özdemir ve TFF Yönetim Kurulu üyelerinin katıldığı fikstür çekimi, TFF Başkan Vekili Yılmaz Büyükaydın, TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş ve Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın tarafından gerçekleştirildi. Fikstür çekimine kulüp başkan ve temsilcileri katıldı.

YILMAZ BÜYÜKAYDIN: ALT LİGLERİ HEP TEŞVİK EDİYORUZ

TFF Başkan Vekili Yılmaz Büyükaydın, fikstür töreninde yaptığı konuşmada alt lig takımlarına verdikleri öneme değinirken, "Öncelikle Genel Kurul'a katılımınızdan dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Dün akşam 2 ve 3. Lig Kulüpler Birliği Derneği başkanlığına yeniden seçilen Sayın Volkan Can'ı ve Yönetim Kurulundaki arkadaşları tebrik ediyor, başarılar diliyorum. Geçen sezon çok ciddi zorlukları geçerek sezonu tamamladık. Yeni sezon fikstürünü de çekerek yeni sezonun heyecanını yaşayacağız. Ben de içinizden gelen bir arkadaşınız olarak alt liglere ne kadar değer verdiğimizi biliyorsunuz. Sizlerin de gençlere ne kadar değer verdiğinizi biliyoruz. Biz de sizleri teşvik etmeye çalışıyoruz. Yeni sezonun hayırlı olmasını diliyorum" dedi. TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de yeni sezon 4-5 Eylül 2021 tarihinde oynanacak maçlarla başlayacak.

28 Tem 2021 - 16:48 - Spor

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