“Rüşvet, yolsuzluk, arsızlık, ahlaksızlık dönemi bitti”

Aydın Ünlü'nün genel merkez tarafından görevden alınmasının üzerine MHP Kocaeli İl Başkanlığına, Ülkü Ocakları Kocaeli İl Başkanı Yunus Emre Kurt atandı. Kurt’un il başkanı olarak atanmasından sonra tebrik mesajları yağmaya başladı. Kurt’un İl Başkanlığını birçok isim kutlarken, önceki dönem başkanı Aydın Ünlü’yü de eleştirmeye devam edenler var.

“HARAM SALTANATI YIKILIR”

Kurt’u kutlarken, Ünlü’yü en sert eleştiren isimler arasında Ülkü Ocakları İl eski Başkanı İbrahim Özcan oldu. İsim vermeden Ünlü dönemini eleştiren Özcan çok sert eleştirilerde bulundu. Özcan konu ile ilgili yaptığı paylaşımda, “MHP Kocaeli İl başkanımız Yunus Emre Kurt olmuştur. Hayırlı uğurlu olsun. Allah yar ve yardımcısı olsun inşallah. Kocaeli’de rüşvet, yolsuzluk, arsızlık, ahlaksızlık, haksızlık, iftira dönemi bitmiştir. Haram saltanatı yıkılır elbet” ifadelerini kullandı.