28 Tem 2021 - 16:49- Siyaset G: 28 Tem 2021 - 17:22

“Rüşvet, yolsuzluk, arsızlık, ahlaksızlık dönemi bitti”

Ülkü Ocakları İl Eski Başkanı İbrahim Özcan Aydın Ünlü dönemi ile ilgili yaptığı paylaşımda, “rüşvet, yolsuzluk, arsızlık, ahlaksızlık, haksızlık, iftira dönemi bitmiştir” ifadelerini kullandı

Serhat Güneş
Serhat Güneş Tüm Haberleri
“Rüşvet, yolsuzluk, arsızlık, ahlaksızlık dönemi bitti” mask

Aydın Ünlü'nün genel merkez tarafından görevden alınmasının üzerine MHP Kocaeli İl Başkanlığına, Ülkü Ocakları Kocaeli İl Başkanı Yunus Emre Kurt atandı. Kurt’un il başkanı olarak atanmasından sonra tebrik mesajları yağmaya başladı. Kurt’un İl Başkanlığını birçok isim kutlarken, önceki dönem başkanı Aydın Ünlü’yü de eleştirmeye devam edenler var.

“HARAM SALTANATI YIKILIR”

Kurt’u kutlarken, Ünlü’yü en sert eleştiren isimler arasında Ülkü Ocakları İl eski Başkanı İbrahim Özcan oldu. İsim vermeden Ünlü dönemini eleştiren Özcan çok sert eleştirilerde bulundu. Özcan konu ile ilgili yaptığı paylaşımda, “MHP Kocaeli İl başkanımız Yunus Emre Kurt olmuştur. Hayırlı uğurlu olsun. Allah yar ve yardımcısı olsun inşallah. Kocaeli’de rüşvet, yolsuzluk, arsızlık, ahlaksızlık, haksızlık, iftira dönemi bitmiştir. Haram saltanatı yıkılır elbet” ifadelerini kullandı.
# Yunus Emre Kurt, İbrahim Özcan, Aydın Ünlü, MHP
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28 Tem 2021 - 16:49 - Siyaset

Muhabir Serhat Güneş

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

Tikulak - Ahahaha yanlışın var Ülkücüler'de bunlar hiç bitmez.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 28 Temmuz 17:17

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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