“Rüşvet, yolsuzluk, arsızlık, ahlaksızlık dönemi bitti”

Aydın Ünlü'nün genel merkez tarafından görevden alınmasının üzerine MHP Kocaeli İl Başkanlığına, Ülkü Ocakları Kocaeli İl Başkanı Yunus Emre Kurt atandı. Kurt’un il başkanı olarak atanmasından sonra tebrik mesajları yağmaya başladı. Kurt’un İl Başkanlığını birçok isim kutlarken, önceki dönem başkanı Aydın Ünlü’yü de eleştirmeye devam edenler var.
“HARAM SALTANATI YIKILIR”
Kurt’u kutlarken, Ünlü’yü en sert eleştiren isimler arasında Ülkü Ocakları İl eski Başkanı İbrahim Özcan oldu. İsim vermeden Ünlü dönemini eleştiren Özcan çok sert eleştirilerde bulundu. Özcan konu ile ilgili yaptığı paylaşımda, “MHP Kocaeli İl başkanımız Yunus Emre Kurt olmuştur. Hayırlı uğurlu olsun. Allah yar ve yardımcısı olsun inşallah. Kocaeli’de rüşvet, yolsuzluk, arsızlık, ahlaksızlık, haksızlık, iftira dönemi bitmiştir. Haram saltanatı yıkılır elbet” ifadelerini kullandı.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Tikulak - Ahahaha yanlışın var Ülkücüler'de bunlar hiç bitmez.
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.