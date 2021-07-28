28 Tem 2021 - 17:11- Gündem G: 28 Tem 2021 - 17:12

İzmit Belediyesinden Akşemsettin Camii’ne malzeme desteği

28 Haziran Mahallesi Akşemsettin Camii cemaati, caminin fiziki ihtiyaçlarını karşılamak için malzeme desteği veren İzmit Belediyesine teşekkür etti
İzmit Belediyesinden Akşemsettin Camii’ne malzeme desteği mask

Sosyal belediyecilik anlayışıyla birçok alanda vatandaşların hayatını kolaylaştıran İzmit Belediyesi ibadethanelere desteğini de sürdürüyor. İzmit Belediyesi, 28 Haziran Mahallesi’nde bulunan Akşemsettin Camii’nde yapılacak dış cephe yenileme çalışmaları için boya desteğinde bulundu. 

İZMİT BELEDİYESİ CEMAATİ ZİYARET ETTİ

İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Emirşah Torun ve İzmit Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Erol, İzmit Taşköprülüler Derneği Başkanı İmran Çetin ile birlikte Akşemsettin Camii’ne giderek cami cemaati ile bir araya geldi. Cami cemaatine İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’in selamını ileten Emirşah Torun, kentteki tüm camilerinin ihtiyaçlarını imkânlar doğrultusunda karşılamaya hazır olduklarını belirtti. Cami cemaati de verdiği desteklerden ötürü başkan Hürriyet’e teşekkürlerini gönderdi.
# İzmit belediyesi, Fatma Kaplan Hürriyet

28 Tem 2021 - 17:11 - Gündem

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