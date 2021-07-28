28 Tem 2021 - 19:35- Gündem G: 28 Tem 2021 - 19:40

Naciye Yaşar hayatını kaybetti
Naciye Yaşar hayatını kaybetti mask

Kocaeli Kandıralılar Derneği Başkan yardımcısı Salim Yaşar’ın eşi Naciye Yaşar hayatını kaybetti. Merhumenin cenazesi yarın ikindi namazıma müteakip Kandıra Gebeli Köyü’nden kaldırılacak.

28 Tem 2021 - 19:35 - Gündem

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