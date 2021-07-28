Hurşit Güneş’in acı kaybı

CHP eski Kocaeli milletvekili Prof. Dr. Hurşit Güneş’in annesi Nermin Güneş (95), Ankara’da Başkent Hastanesi’nde günlerdir yoğun bakımdaydı.
Nermin Güneş, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Kıbrıs Harekâtı sırasında Dışişleri Bakanlığı görevinde bulunan efsane siyasetçi rahmetli Turan Güneş’in eşi olan Nermin Güneş’in cenazesi yarın öğlen namazına müteakip İstanbul Zincirlikuyu’da toprağa verilecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.