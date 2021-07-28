Yeni vaka sayısında kritik eşik aşıldı

Sağlık Bakanlığı, günlük COVID-19 tablosunu açıkladı. 28 Temmuz Çarşamba gününün verilerine göre, 257 bin 474 test yapıldı.
20 BİN EŞİĞİ AŞILDI
Güncel verilere göre, 22 bin 291 yeni vaka tespit edilirken, 76 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan, bugün, 4 bin 197 kişi sağlığına kavuştu.
“SALGININ KONTROL ALTINA ALINMASINI ZORLAŞTIRACAK DÜZEYDE”
Güncel verilerle ilgili değerlendirmesini sosyal medya hesabından yapan Sağlık Bakanı Koca, “Vakalar salgının kontrol altına alınmasını zorlaştıracak düzeyde. Bu riski ortak irade ve hepimizin lehine olacak kararla durdurmalıyız. Tedbirlere uymalı ve aşı olmayanlar aşısını yaptırmalıdır. İlk dozu hemen, ikinci ve üçüncü dozu zamanı gelir gelmez!” uyarısında bulundu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.