28 Tem 2021 - 21:25- Gündem G: 28 Tem 2021 - 21:29

Yeni vaka sayısında kritik eşik aşıldı

Sağlık Bakanlığı'nın duyurduğu günlük corona virüsü verilerine göre 76 kişi hayatını kaybetti. Yeni vaka sayısında ise düne göre büyük artış yaşandı.

Yeni vaka sayısında kritik eşik aşıldı mask

Sağlık Bakanlığı, günlük COVID-19 tablosunu açıkladı. 28 Temmuz Çarşamba gününün verilerine göre, 257 bin 474 test yapıldı.

20 BİN EŞİĞİ AŞILDI

Güncel verilere göre, 22 bin 291 yeni vaka tespit edilirken, 76 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan, bugün, 4 bin 197 kişi sağlığına kavuştu.

“SALGININ KONTROL ALTINA ALINMASINI ZORLAŞTIRACAK DÜZEYDE”

Güncel verilerle ilgili değerlendirmesini sosyal medya hesabından yapan Sağlık Bakanı Koca, “Vakalar salgının kontrol altına alınmasını zorlaştıracak düzeyde. Bu riski ortak irade ve hepimizin lehine olacak kararla durdurmalıyız. Tedbirlere uymalı ve aşı olmayanlar aşısını yaptırmalıdır. İlk dozu hemen, ikinci ve üçüncü dozu zamanı gelir gelmez!” uyarısında bulundu.
# sağlık, aşı, covid-19

28 Tem 2021 - 21:25 - Gündem

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