Muhammed Çakır, Gülizar Sevde ile evleniyor

İlimizin başarılı futbolcularından Muhammed Çakır hayatını 5 yıldır beraber olduğu Gülizar Sevde Hanım ile birleştiriyor. Genç çiftin cemiyeti 1 Ağustos Pazar günü Yeniköy Kalıcı Konutları 1. Ada karşısında bulunan Yeşil Bahçe Kır Düğün Salonu’nda gerçekleşecek ve düğün saat 19.00’da başlayacak. Rumelioğlu ve Çakır aileleri tüm eş, dost ve akrabalarını Gülizar Sevde ile Muhammed’in mutlu günlerine davet ediyor.