Muhammed Çakır, Gülizar Sevde ile evleniyor

İlimizin başarılı futbolcularından Muhammed Çakır hayatını 5 yıldır beraber olduğu Gülizar Sevde Hanım ile birleştiriyor. Genç çiftin cemiyeti 1 Ağustos Pazar günü Yeniköy Kalıcı Konutları 1. Ada karşısında bulunan Yeşil Bahçe Kır Düğün Salonu’nda gerçekleşecek ve düğün saat 19.00’da başlayacak. Rumelioğlu ve Çakır aileleri tüm eş, dost ve akrabalarını Gülizar Sevde ile Muhammed’in mutlu günlerine davet ediyor.
# Bahçe
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.