Biz işte böyle yakarız geceleri

Kocaelispor’un Sakaryaspor’u 4-0 mağlup etmesi ardından 1. Lig’e yükselmesi şehri büyük bir mutluluğa sevk etmişti. Kocaeli’nin her bölgesinde şampiyonluk coşkusu yaşanırken son olarak Kartepe de bu mutluluğa ortak oldu
UNUTULMAZ GÖRÜNTÜLER
Daha önce yapılması planlanan ancak olumsuz hava koşulları ile ileri bir tarihe ertelenen şampiyonluk kutlaması önceki akşam gerçekleşti. Çok sayıda Kartepeli yaktıkları meşalelerle geceyi gündüze çevirirken, tezahüratlarla da her yeri Kocaelispor sesleri ile inletti. Tüm ilçelerdeki şampiyonluk kutlamaları arasında en görkemlilerinden olan Kartepe’deki şampiyonluk coşkusu unutulmaz görüntülere sahne oldu.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.