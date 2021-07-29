Arif Gülen, TFF Genel Kurulu’nda net konuştu: Böyle gitmez

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Yıllık Mali ve İdari Genel Kurulu Ankara’da gerçekleşti. Konuşma yapmak için kürsüye gelen Darıca Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Arif Gülen, kulüplerin borçlanmak için birbirleri ile yarıştığını ifade etti

SİYASET BİZİM KULÜBÜMÜZE GİREMEZ

Başkan Arif Gülen, 12 milyon borçla aldığı Darıca ekibinin borçlarını kapattığını ifade ederek “Ben 87 yaşındaki koca çınar Darıca Gençlerbirliği’nin başkanıyım. 2.Lig ve 3. Lig’in en marka kulüplerinden birisiyiz. Alt liglerde en iyi tesise ve imkânlara sahip bir kulübüz. Son 3 yıldır siyasetin bahçesine girmediği bir kulübüz” dedi.

SİYASETLE BU İŞLER NASIL OLACAK?

Gülen sözlerinin devamında “12 Milyon TL borç ile aldığımız -ki bu bize göre yüksek bir para- kulübün borcu sıfırlandı ve transfer tahtasını da açıyoruz. Burada konuşulan şeyler çok güzel ve burada kalmamalı. 3 yıldır yapılan genel kurulların en iyisi bu oldu. 3.Lig’de 800 Bin TL’ye niye oyuncu alıyorsunuz? Ne yapacaksınız? Süper Amatör’den, Bölgesel Amatör Lig’den hiç bahsetmiyorsunuz. Nasıl olacak?” dedi.

GALATASARAY’DAN YETİŞTİRME BEDELİ ALMADIK

Gülen sözlerini şöyle tamamladı: Kocaelispor benim şehrimin takımı. Kocaelispor Süper Lig gördü mü, gördü… Efsane oldu mu? Oldu... Amatör’e de düştü mü? Düştü… Hala borçlarla ilgileniyor. Kocaelispor her zaman Süper Lig’de olmalı. Ama aynı hatalarla, parayla olmamalı. Galatasaray’ın önceki yönetimi, bizde yetişen bir oyuncu transfer ettiler. 60 bin TL. yetiştirme bedeli alma zorunluluğumuz vardı. Ancak biz para falan istemedik. U-19’da oynatamadıkları futbolcularını istedik. Aramızda bir protokol yapalım. Ben onu geliştireyim 1-2 sene sonra gel al benden.

PARA İLE DEĞİL EMEKLE

Buradan çıkınca bunların hepsi unutulacak. Futbolun beşiği olan Trabzon’dan benim takımımda 5 futbolcu var. Coğrafyası zor bir bölgeden bu kadar futbolcu çıkıyorsa, bu ülkede daha neler neler çıkar. Bizim 55 dönüm üzerinde deniz manzaralı, 5 yıldızlı otel konseptinde tesislerimiz var. Tesislerimiz, Türk futbolunun hizmetinde. Biz para harcayarak değil, emek harcayarak bir yerlere geleceğiz.

CİMBOM’A SAHAYI DAR ETTİK

16 yaşında bir Darıcalı futbolcumuz bu sene profesyonel liglerde forma giyecek. Takımımızda ilk 11 oynayacak 6 tane Darıca’nın öz çocuğu futbolcu kardeşlerimiz var. 3. Lig 2. Grup’tayız… Evet zor grup. Geçen sene de grubumuz zordu. Türkiye Kupası’nda 5. Tur’a kadar çıkıp Galatasaray’a sahayı dar ettik. O takımın bütçesi 1.9 Milyon TL, yaş ortalaması ise 20.5’tu. Yüreği ile oynayan genç çocukları yüreklendirmeliyiz. Ama 800 bin TL verip futbolcu almak, bu olmaz.

HADDİMİZİ BİLİYORUZ

Bizim bir Pilot takımımız Darıca Martıspor’dur. Darıca Gençlerbirliği’nin alt yapısı da var. Haddimizi biliyoruz. 1. Lig’e çıkmayalım. Süper Lig’e Kocaelispor çıkmalı. Futbolcu verelim, alalım iletişim halinde olalım. Tesis konusunda bana yardımcı olmalı. Milli Eğitim Bakanlığı’nı futbolun içine dahil etmeliyiz. Hepimizin çocuğu var. Her şehirde futbol meslek liseleri kurulmalı. Futbolcu sakatlanınca hayatı bitmemeli, o kişinin bir eğitimi de olmalı. Böylece gencecik futbolcuların geleceklerinin bir sakatlıkla ya da antrenörün veya siyasilerin tek lafıyla kararmasının önüne geçilir.