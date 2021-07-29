Belediye Derince’nin ilk maçı Karacabey ile pazartesi günü

Belediye Derincespor sezon öncesi hazırlıkları kapsamındaki ilk antrenman maçını 2. Lig takımlarından Karacabey Birlikspor ile yapacak. 2 Ağustos Pazartesi günkü karşılaşma Kartepe’deki otelin sahasında saat 17.00’de başlayacak
BOLU KAMPI 12 GÜN SÜRECEK
3. Lig’deki temsilcilerimizden Belediye Derincespor’da çalışmalar sıkı bir şekilde devam ediyor. Sezonu bayramdan sonra açan sarı lacivertliler günde çift antrenman yapıyor. 9 Ağustos’a kadar Derince’de hazırlıklarını sürdürecek olan Derince ekibi rotasını Bolu’ya çevirecek ve Bol Vonresort Otel’de 12 günlük kamp yapacak.
2 NOKTA TRANSFER DAHA YAPILACAK
Öte yandan takımın ilk antrenman maç programı belli oldu. Rakip 2. Lig takımlarından Karacabey Birliksporoldu. 2 Ağustos Pazartesi günkü karşılaşma Kartepe’deki otelin sahasında saat 17.00’de başlayacak. Derince’nin diğer maçı ise 5 Ağustos’ta olacak. Rakip ise henüz belli değil. Kadrosuna 8 futbolcu katan Belediye Derincespor 2 nokta transferle de transferi tamamlayacak.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.