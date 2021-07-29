29 Tem 2021 - 14:31- Spor G: 29 Tem 2021 - 14:32

Hürriyet, dünya ikincisi dansçılarımızı konuk etti
Hürriyet, dünya ikincisi dansçılarımızı konuk etti mask

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, Dünya Salsa Şampiyonası’nda ikinci olan Danssanat Spor Kulübü dansçılarını makamında ağırladı

ÇOK BÜYÜK BAŞARI

40’a yakın ülkenin katılımıyla gerçekleşen Dünya Salsa Şampiyonası’nda ikincisi olarak büyük bir başarının altına imza atan İzmit Danssanat Spor Kulübü antrenörleri Hakan Çelik ve Rabia Bayrakdar ile dansçılar Berkay Çelik ve Azra Erkaya, İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’i makamında ziyaret etti.

SANAT KENTİ İZMİT

Sanat ve sanatçıyı her zaman destekleyen Başkan Hürriyet, Danimarka’da gerçekleşen şampiyonada kentimizi başarı ile temsil eden sporcuları tebrik etti. Sanat kenti İzmit’i sanatçılarla birlikte inşa edeceklerini belirten Hürriyet, gerçekleştirilecek etkinlikler üzerine ekip ile fikir alışverişi yaptı. Hürriyet, bu başarıların kendisini çok mutlu ettiğini belirterek çok daha güzel başarılara imza atmaları temennisinde bulundu.

 

# Fatma Kaplan Hürriyet

29 Tem 2021 - 14:31 - Spor

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