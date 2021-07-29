Hürriyet, dünya ikincisi dansçılarımızı konuk etti

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, Dünya Salsa Şampiyonası’nda ikinci olan Danssanat Spor Kulübü dansçılarını makamında ağırladı
ÇOK BÜYÜK BAŞARI
40’a yakın ülkenin katılımıyla gerçekleşen Dünya Salsa Şampiyonası’nda ikincisi olarak büyük bir başarının altına imza atan İzmit Danssanat Spor Kulübü antrenörleri Hakan Çelik ve Rabia Bayrakdar ile dansçılar Berkay Çelik ve Azra Erkaya, İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’i makamında ziyaret etti.
SANAT KENTİ İZMİT
Sanat ve sanatçıyı her zaman destekleyen Başkan Hürriyet, Danimarka’da gerçekleşen şampiyonada kentimizi başarı ile temsil eden sporcuları tebrik etti. Sanat kenti İzmit’i sanatçılarla birlikte inşa edeceklerini belirten Hürriyet, gerçekleştirilecek etkinlikler üzerine ekip ile fikir alışverişi yaptı. Hürriyet, bu başarıların kendisini çok mutlu ettiğini belirterek çok daha güzel başarılara imza atmaları temennisinde bulundu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.