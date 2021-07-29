29 Tem 2021 - 14:31- Spor G: 29 Tem 2021 - 14:33

Sıra kombinede
Sıra kombinede mask

Passolig kartlarını alan Kocaelisporlu taraftarlar bugün (Cuma) itibari ile fuar içindeki kulüp binasından kombinelerini yükletebilecekler. Passolig görevlileri saat 09.00’dan 19.00’a kadar mesaide olacak. Passolig için internetten başvuru yapan ancak henüz kartlarına ulaşmayanlar da TC Kimlik numaraları ile kombinelerini sistemden yükletebilecek. Kocaelispor’da yeni sezon kombine kart fiyatları 325 lira ile 5 bin lira arasında fiyatlarla satılıyor.

YENİ SEZON KOMBİNE KART FİYATLARI

PROTOKOL – 5.000 TL. (Birinci kategori)

UEFA ALT (113-114 BLOK) – 1.550 TL. (İkinci kategori)

UEFA ALT (111-112-115-116 BLOK) – 1.300 TL. (Üçüncü kategori)

UEFA ÜST (313-314-315 BLOK) – 1.150 TL. (Dördüncü kategori)

MARATON ALT 475 TL. (Beşinci kategori)

MARATON ÜST 425 TL. (Altıncı kategori)

KALE ARKASI ALT 375 TL. (Yedinci kategori)

KALE ARKASI ÜST 325 TL. (Sekizinci kategori)

# Kocaelispor

29 Tem 2021 - 14:31 - Spor

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