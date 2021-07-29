CHP Kocaeli, Darıcalıları dinledi

CHP Parti Meclisi üyesi ve Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, İl Başkanı Harun Özgür Yıldızlı ve İl Yönetimi ve Darıca İlçe Başkanı Gökhan Aktaş ve yönetimi, Darıca’da bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. CHP’li heyet, Darıca Belediye Meclisi CHP grubu üyesi Şadi Güven’in kuzenin eşi Hülya Güven’in cenazesine katılarak merhumenin ailesine taziyelerini iletti.

MAHALLELİYİ DİNLEDİLER

CHP’li heyet cenaze namazının ardından Darıca Yeni Mahalle Muhtarı Cemal Özdemir’i ziyaret etti. Bölgenin talepleri ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Milletvekili Tahsin Tarhan ve İl Başkanı Harun Özgür Yıldızlı Yeni Mahalle’nin çözüm bekleyen sorunları hakkında en kısa süre içerisinde çalışmalara başlayacaklarını iletti. Tarhan ve Yıldızlı, muhtarlık ziyareti sonrasında bölgenin beklentileri hakkında çevre esnafı ve vatandaşlarla da bilgi alışverişinde bulundu.