29 Tem 2021 - 14:42- Gündem G: 29 Tem 2021 - 14:44

Sezer’den muhtarlık binaları yenilenen muhtarlara ziyaret

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, muhtarlık binaları yeniden yapılan Atatürk, Cumhuriyet ve İpekyolu Mahallelerinin muhtarlarını ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti
Sezer’den muhtarlık binaları yenilenen muhtarlara ziyaret mask

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer; muhtarlık binaları, Gölcük Belediyesi ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle yeniden yapılan, Atatürk Mahallesi Muhtarı Necati Baz, Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Tamer Kaya, İpekyolu Mahallesi Muhtarı Tuncay Genç'i ziyaret ederek, hayırlı olması dileklerini iletti.

“BİRLİKTE ÇALIŞIYORUZ”

Başkan Sezer, “Muhtarlarımızla Gölcük’ün geleceği için birlikte çalışmaktan memnuniyet duyuyorum. Mahallelerindeki ihtiyaçları muhtarlarımızın anında iletebilmeleri sayesinde, çözüm noktasında birlikte gayret sarf ediyoruz. Büyükşehir Belediyemizin de desteğiyle, İpekyolu, Atatürk ve Cumhuriyet Mahallesi Muhtarlık binalarını yeniden yaptık. Muhtarlarımız pırıl pırıl bir ortamda artık hizmetlerini verecekler. Hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

SEZER’E TEŞEKKÜR ETTİLER

Atatürk Mahallesi Muhtarı Necati Baz, Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Tamer Kaya, İpekyolu Mahallesi Muhtarı Tuncay Genç ise Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer’e verdiği destekler, mahallelere yapılan hizmetler ve yeni muhtarlık binaları için teşekkürlerini iletti.
# Kocaeli Büyükşehir Belediyesi

29 Tem 2021 - 14:42 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.004.346 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
İzmit Kısalar'da 820 m² tarla mahkemeden satılık mask
İzmit Kısalar'da 820 m² tarla mahkemeden satılık
İzmit Gündoğdu Mah.de 2 katlı bina mahkemeden satılık mask
İzmit Gündoğdu Mah.de 2 katlı bina mahkemeden satılık
Çocuk Sinema Okulu’nda seçmeler tamamlandı mask
Çocuk Sinema Okulu’nda seçmeler tamamlandı
Down Cafe bugün yeniden açılıyor mask
Down Cafe bugün yeniden açılıyor
İzmit Tiyatro Günleri’nde kahkahalar havada uçtu mask
İzmit Tiyatro Günleri’nde kahkahalar havada uçtu
Sabancı Üniversitesi tanıtım günleri başlıyor mask
Sabancı Üniversitesi tanıtım günleri başlıyor
Anket Yaz tatilinizi nerede geçirmeyi tercih edersiniz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL