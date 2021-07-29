Aygün ve Merdan’dan Çınarlı’da temaslar

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, istişareye verdiği önem doğrultusunda ilçe halkı ile sık sık bir araya gelerek onların yanında olmaya özen gösteriyor. Ziyaretlere büyük önem veren Başkan Aygün, AKP İlçe Başkanı Koray Merdan ile birlikte ilçe genelinde ziyaretlerine devam ediyor. Başkanlar Aygün ve Merdan bu kapsamda bayram sürecinin ardından esnaf ve vatandaş buluşmalarına yeniden start verdi. Başkanlar Aygün ve Merdan bu kez Çınarlı Mahallesi’nde çeşitli temaslarda bulundular.
HALK VE ESNAFLARLA İSTİŞARE
Çınarlı Merkez Camii’nde kılınan ikindi namazının ardından vatandaşlarla bir araya gelen Başkanlar Aygün ve Merdan’a bu ziyaretlerinde Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Şirin, Belediye Meclis Üyesi Abdullah Yıldırım ve teşkilat mensupları da eşlik etti. Burada gerçekleşen sohbetin ardından Başkanlar Aygün ve Merdan, Çınarlı Mahallesi’nde esnaf ziyaretlerinde bulundu.
ÇINARLIKENT SİTESİ’NE GİTTİLER
Başkan Aygün ve İlçe Başkanı Koray Merdan, esnaf ziyaretinin ardından Çınarlıkent Sitesi’ne konuk oldu. Başkan Yardımcısı Abbas Bayrak ve teşkilat mensuplarının da eşlik ettiği ziyaretle ilgili konuşan Başkan Aygün, “İstişare kültürü bizim daima önceliğimiz. Buluşmamızda ilçemizde hizmete sunduğumuz projelerimizi aktardığımız vatandaşlarımızın talep ve önerilerini de dikkatle dinledik” dedi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.