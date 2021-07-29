Kocaman, Şirinsulhiye’deki çalışmaları inceledi

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, beraberinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Altay ile birlikte Şirinsulhiye Mahallesi’nde Şirinağa Caddesi’nde başlayacak olan üst yapı çalışmalarını yerinde incelediler. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kartepe Belediyesi ekipleri tarafından yapılacak olan çalışmaların kısa sürede tamamlanması planlanıyor.
3 BİN TON ASFALT SERİLECEK
Şirinsulhiye Mahallesi’nde trimel çalışmaların tamamlanması sonrasında ekipler asfalt serimine geçecekler. Asfalt seriminde yaklaşık 3 bin ton asfalt kullanılması planlanıyor. Şirinağa Caddesi’nde incelemelerde bulunan Başkan Kocaman “Mahallemizde yaklaşık 2 km alanda başlayacak çalışmalarımız öncesinde incelemelerde bulunduk. Burada yapılacak olan çalışmaları en kısa sürede tamamlayacağız” dedi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.