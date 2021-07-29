29 Tem 2021 - 14:43- Gündem G: 29 Tem 2021 - 14:45

Kocaman, Şirinsulhiye’deki çalışmaları inceledi

Kartepe Belediye BaşkanıMustafa Kocaman,Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcı Mustafa Altay ile birlikte Şirinsulhiye Mahallesi’nde incelemelerde bulundu
Kocaman, Şirinsulhiye’deki çalışmaları inceledi mask

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, beraberinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Altay ile birlikte Şirinsulhiye Mahallesi’nde Şirinağa Caddesi’nde başlayacak olan üst yapı çalışmalarını yerinde incelediler. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kartepe Belediyesi ekipleri tarafından yapılacak olan çalışmaların kısa sürede tamamlanması planlanıyor.

3 BİN TON ASFALT SERİLECEK

Şirinsulhiye Mahallesi’nde trimel çalışmaların tamamlanması sonrasında ekipler asfalt serimine geçecekler. Asfalt seriminde yaklaşık 3 bin ton asfalt kullanılması planlanıyor. Şirinağa Caddesi’nde incelemelerde bulunan Başkan Kocaman “Mahallemizde yaklaşık 2 km alanda başlayacak çalışmalarımız öncesinde incelemelerde bulunduk. Burada yapılacak olan çalışmaları en kısa sürede tamamlayacağız” dedi.

 

# Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Mustafa, Kartepe Belediyesi

29 Tem 2021 - 14:43 - Gündem

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