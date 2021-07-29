Yahya Kaptan Amfi Tiyatro türkü şöleniyle açıldı

Daha önceki bakımsızlık nedeniyle vatandaşların kullanamadığı Yahya Kaptan Amfi Tiyatro, İzmit Belediyesince gerçekleştirilen düzenlemeler sonrası yeni bir çehreye büründü. Yeniden hizmete açılan Amfi Tiyatro, ‘Sahne Senin Müzik Senin’ etkinliğiyle görücüye çıktı. Türkülere yeniden can veren yerel sanatçı Fethi Çaçan, Pınar Gül Tarhan ve Tarık Tarhan, İzmitli vatandaşlara unutamayacakları bir akşam yaşattı.

YENİDEN HAYAT BULDU

Yaklaşık 2 saat süren gecede yankılanan türküler yeniden hayat buldu. İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet ve belediye üst yönetiminin de hazır bulunduğu organizasyonda Amfi Tiyatro’ya yoğun ilgi gösteren vatandaşlar keyifli bir akşam yaşadı. Modern bir görünüm kazanan Amfi Tiyatro’nun ise tüm ayrıntısına kadar titizlikle yenilenmesi dikkat çekti.

“ÇALIŞMALAR TAMAMLANDI”

Programda halka hitap eden başkan Hürriyet şöyle konuştu; “Sizlerle bu güzel ambiyansta bir aradayız. Emekçi kardeşlerimizin, İzmit Belediyesi Park Bahçeler ve Fen İşleri müdürlüklerimizin sosyal alan oluşturabilmek adına gerçekleştirdiği çalışmayı tamamladık. Bu vesileyle değerli başkanlarımıza, değerli müdürlerimize ve değerli emekçi kardeşlerimize çok teşekkür ediyorum. Çünkü buraya çok özenerek el attılar.

“FAZLA FAZLA ÖZENİLDİ”

Sorumluluk alanımız olmamasına karşın ‘Bizimdir, değildir ‘demeden ‘bölgenin halkı bizim için kıymetlidir’ diyerek kolları sıvadık. . Bazen çok paralar harcamadan, ufak dokunuşlarla da güzel alanlar yaratılabilir. Bu tarz alanları içerisinde fazlasıyla barındıran zengin bir kente sahibiz. Yeter ki gönülden isteyerek ve ruhumuzu katarak işimizi yapalım.

“KENDİ İMKANLARIMIZLA”

İzmit belediyesi olarak bu alanı yenilerken tüm malzemeyi ve iş gücünü ihaleye gitmeden kendi imkanlarımızla sağladık. Bu akşam da hem müzisyen arkadaşlarımızla güzel vakit geçirmek, hem de küçük bir açılış gerçekleştirmek istedik. Bu akşam burada sahneye çıkan tüm müzisyen arkadaşlara ve vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum” dedi.