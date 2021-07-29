Yunus Emre Kurt makama geçti! “Ülkü Ocaklı il başkanı nasıl olur göstereceğim”

Görevden alına Aydın Ünlü’nün ardından Milliyetçi Hareket Partisi Kocaeli İl Başkanlığına geçtiğimiz gün Ülkü Ocakları İl Başkanı Yunus Emre Kurt atandı. Genel Merkez Teşkilat Başkanı Semih Yalçın tarafından genel merkeze çağrılan Kurt, İl Teşkilat Binasının anahtarını ve karar defterini teslim aldı. Ülkücü Camianın yeni Başkanı Kurt, bugün İl Binasına gelerek görevi devralarak koltuğa geçti.

ESKİLER TAM KADRO

Kurt’un ilk görev gününde teşkilat yalnız bırakmadı. Aydın Ünlü döneminde teşkilattan uzaklaşan birçok isim de Kurt’a destek vermek için il binasına geldi. İl Binası önünde gerçekleşen devir törenine Kocaeli Millletvekili Saffet Sancaklı, MHP eski Milletvekili Kemal Köse, Önceki Dönem İl Başkanları Ruhi Çavdar, Celaettin Yaylak, Körfez İlçe Başkanı Zeki Gürsü, İzmit İlçe Başkanı Ahmet Yalçınöz, Kandıra ilçe Başkanı Ahmet Uğur, Gebze İlçe Başkanı Serkan Kural,Çayırova İlçe Başkanı Yunus Emre Düztaban, Görevden alınan Karamürsel ilçe Başkanı Çetin Öksüz, Türk Diyanet Sen Kocaeli Şube Başkanı Mehmet Ali Karadaşlı, Türk Eğitim Sen Kocaeli Şube Başkanı Yaşar Şanlı, Türk Sağlık Sen Kocaeli Şube Başkanı Ömer Çeker, Türk Ocakları Kocaeli Şube Başkanı Mustafa Arha, Ocak İlçe Başkanları ve partililer katıldı.

“KIRGINLIKLARIN BİTTİĞİ YENİ BİR SAYFA AÇILDI”

Devir töreni Türk Diyanet Sen Kocaeli Şube Başkanı Mehmet Ali Karadaşlı’nın konuşması ile başladı. İlk konuşmayı ise Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı gerçekleştirdi. Sancaklı konuşmasında, “Kocaeli de tertemiz bir sayfa açıldı. Kocaeli’de herkesin taktir ettiği saygı duyduğu bir isim. Bu bir dava hareketi bizde görev alan arkadaşlarımız büyük fedakarlık yaparak yapıyor bu görevi. Artık kırgınlıklarım dargınlıkların biteceği bir sayfa açıldı. Sayın başkan da aynı görüşte. MHP Kocaeli’deşaha kalkacaktır. Hiçbir ayrım yapmadan kavga gürültü olmadan bu süreç devam edecek. Herekse teşekkür ediyorum. Allah kardeşimin yolunu bahtını açık etsin. İlk defa Kocaeli tarihinde Ülkü ocağı Başkanı İl Başkanlığında atandı. Bir sevinç kaynağımız da Türkiye'nin en genç İl Başkanı. Milletvekili seçilme yaşımı 18 e indirdik. İl Başkanlığını aslan gibi yapar” dedi.

“BU GÖREV ZAFER DEĞİLDİR”

Milletvekili Saffet Sancaklı’nın sunumu ile konuşan çiçeği burnunda İl Başkanı Yunus Emre Kurt, “Uzun ve çetin bir yol olduğunu biliyorum. Kocaeli'nin her metrekaresinde üç hilali şerefle dalgalandıracağız. Teşkilat buradadır. Liderimiz Devlet Bahçeli’dir. Bizim bu göreve layık görülmemiz zafer değildir. Biz zaferi 2023 seçimlerinde kutlayacağız.Her Ülküdaşımız bizim için çok önemli. Gönüller yapmaya geldik.Gönlü hala partimizde olan ülküdaşlarımız, hepinizi teşkilata çay içmeye davet ediyorum. Geçmişe bakarak iş yapamayız. Ülkü ocağı kardeşlerim bana gösterdiğiniz özveriyi bundan sonra yeni ocak başkanına göstereceğinizi biliyorum. Ben de arkanızda olacağım ve Ülkü Ocaklı İl Başkanı nasıl olur göstereceğim” ifadelerini kullandı.

MAKAM YUNUS EMRE KURT'TA

Konuşmaların ardından her birlikte ülkücü yemini edildi. Bozkurtlarla yapılan yeminin ardından kurban kesildi. Daha sonra makamına geçen Yunus Emre Kurt bozkurt pozu verdi.