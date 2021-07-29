29 Tem 2021 - 15:09- Asayiş G: 29 Tem 2021 - 15:12

Yangında yaklaşık 20 dönümlük ormanlık alan zarar gördü
Yangında yaklaşık 20 dönümlük ormanlık alan zarar gördü mask

Yangın, 13.00 sıralarında Kocaeli’nin Körfez ilçesi Yavuz Sultan Selim Mahallesi mevkiinde çıktı. Edinilen bilgilere göre, ormanlık alanda bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, rüzgarın etkisi ile yaklaşık 20 dönümlük alana yayıldı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra bölgeye ulaşan ekipler, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Arazözler, itfaiye araçları ve iş makineleri ile yapılan çalışmalarla, yangın yaklaşık 1 buçuk saatte kontrol altına alındı.

Yaklaşık 20 dönüm alanda bulunan ağaçlar küle döndü. İtfaiye ekipleri bölgedeki soğutma çalışmalarını sürdürürken, polis ekipleri ise yangının sebebinin belirlenmesi için inceleme başlattı. Söndürülmesi için bölgeye itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Ekipler alevlere müdahalesini sürdürüyor. Alev lere teslim olan ormanlık alan havadan görüntülendi.

# Yangın, itfaiye

29 Tem 2021 - 15:09 Kocaeli/ Körfez (Tütünçiftlik)- Asayiş

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