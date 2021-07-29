29 Tem 2021 - 15:44- Siyaset G: 29 Tem 2021 - 15:47

Tecrübelilerden Kurt’a tam destek

Yunus Emre Kurt’un MHP İl Başkanlığına atanması öncesi ismi İl Başkanlığına geçen kişiler Kurt’un İl Başkanlığından memnun. Genç bir isim olduğu için memnun olduklarını ifade eden tecrübeli isimler Kurt’a destek vereceklerini ifade etti

Serhat Güneş
Serhat Güneş Tüm Haberleri
Tecrübelilerden Kurt’a tam destek mask

9 yıldır Milliyetçi Hareket Partisi Kocaeli İl Teşkilatının Kocaeli İl Başkanlığını yürüten Aydın Ünlü’nün görevden alınması sonrası geçtiğimiz gün İl Başkanı olarak Yunus Emre Kurt atandı. Ünlü’nün görevden alınması sonrası il başkanlığına kimin getirileceği merak ediliyordu. Bu süreçte il başkanlığı isim dillendiriliyordu. İl Başkanlığı için ismi geçenler Yunus Emre Kurt’un başkanlığını gazetemize değerlendirdi.

“İL BAŞKANLIĞIMI YAPACAK”

İl Başkanlığı için ismi geçenlerden olan Derince Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Yunus Emre Kurt’un abisi Özhan Kurt, “Kardeşim Yunus Emre Kurt Kocaeli Ülkü Ocakları İl Başkanı iken Milliyetçi Hareket Partisi Kocaeli İl Başkanlığına atandı. Kocaelimiz için hayırlı olsun. Biz Meclis Üyesiyiz o da İl Başkanlığımızı yapacak Kocaeli’mize, teşkilatımıza hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

“TEŞKİLAT SON DERECE MUTLU”

Önceki dönemlerde İl Başkanlığı yapan Celaettin Yaylak ise, “Yeni atanan başkanımızı tebrik ediyorum.Teşkilatımız son derece mutlu, bundan sonra ki süreçte biz de elimizden geldiğince kendine destek olacağız. Yunus Emre Kurt'un seçilmesine son derece sevindim. Güzel işler yapacağına eminim bugün itibari ile daha mutluyuz” dedi.

“DESTEK VERME ÖZLEMİ İLE BURADAYIZ”

Yine önceki dönemlerde il Başkalığı yapan Ruhi Çavdar, “Öncelikle yeni atanan İl başkanımıza başarılar diliyorum.  5-6 yıldır aktif siyasete kenarda kalan arkadaşlarımıza destek verme özlemi ile buradayız. MHP'nin varlığını Kocaeli’de hissettirecek” ifadelerini kullandı. Kurt’un genç bir il başkanı olmasını yorumlayan Çavdar, “Yüce peygamberin ümmeti Fatih Sultan Mehmet in torunuyuz. Fatih Genç yaşında İstanbul’u fethetti. Yunus Emre Bey de İl Başkanlığı yapabilir” şeklinde konuştu.

“GENÇ OLMASI AVANTAJDIR”

Eski Kocaeli Milletvekili Kemal Köse ise, “Bizim için harika. Genç bir kardeşimiz. Emin adımlarla ilerleyeceğiz. Genç olması çok faydalı her tarafa ulaşabilecek bir yapısı var.Ocak başkanlığında çok başarılı oldu. Bize düşen ona destek olmak. Onun için buradayız. Genç olması dezavantaj gibi görüşebilir ama avantajı var. Realisttir, idealisttir, enerjiktir bunu avantaja dönüştürebilir. Kaç senedir de görev yapıyor başarılar diliyorum. Biz yanındayız, ülkücüler yanında”

“ADAM GİBİ BİR ADAM”

İl Başkanlığına ismi geçen Körfez İlçe Başkanı Zeki Gürsü, “İl Başkanı Ülkü Ocaklarından yetişen biri kardeşimiz. Gayet terbiyeli, ülkücü ahlaka uygun, pırıl pırıl adam gibi bir adam. Türkiye’de bir ilk. Elimizden ne geliyorsa yaparız. Bütün z kuşağını etkileyeceğine inanıyoruz” dedi.

“RABBİM MUVAFFAK ETSİN”

Eski il yöneticisi Havva köse ise, “Genel başkanımız Devlet Bahçeli beyefendinin tensipleriyle MHP Kocaeli İl Başkanlığı görevine meslektaşım, ülküdaşım ve çok değerli kardeşim Yunus Emre Kurt atandı.  Hayırlı uğurlu olsun. Rabbim muvaffak etsin.  Üstün başarılar diliyorum başkanım” dedi.

# Yunus Emre Kurt, MHP, Aydın Ünlü
# MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ İLE İLİŞKİLİ:
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29 Tem 2021 - 15:44 - Siyaset

Muhabir Serhat Güneş

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