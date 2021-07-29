FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar kapsamında Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan istihbari çalışmalar sonucu illegal yollarla yurt dışına kaçma girişiminde bulundukları tespit edilen 4 şüpheli takibe alındı. Eski emniyet mensubu oldukları öğrenilen 4 şüpheli, 28 Temmuz günü Gebze Balçık Mahallesinde yapılan operasyonla hazırladıkları çantalarla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere Kocaeli İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.
29 Tem 2021 - 15:49- Asayiş Güncelleme: 29 Tem 2021 - 15:54
Yurt dışına kaçmaya çalışan 4 FETÖ şüphelisi yakalandı
FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi oldukları ve yurt dışına kaçmak üzere hazırlık yaptıkları tespit edilen 4 eski emniyet mensubu, jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.