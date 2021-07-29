29 Tem 2021 - 16:05- Ekonomi G: 29 Tem 2021 - 16:06

Karadeniz'de bulunan doğal gaz yakıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fatih Sondaj Gemisi'nden canlı bağlantıyla "Sakarya Sahası Gaz Yakma Töreni" programına katılarak doğalgazın ilk ateşlemesini gerçekleştirdi
Karadeniz'de bulunan doğal gaz yakıldı mask
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fatih Sondaj Gemisi'nden canlı bağlantıyla "Sakarya Sahası Gaz Yakma Töreni" programına katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Akdeniz ve Karadeniz'deki sismik araştırmalarımızı katladık. Bizi engellemeye çalıştılar, hiçbirine eyvallah etmedik. Kararlı duruşumuzda geri adım atmadık. Yerli ve milli imkanlarla bu operasyonları hızlandırmasaydık son yıllarda elde ettiğimiz başarıları başkalarının insafına bırakmış olacaktık. Hamdolsun bunların hepsi geçmişte kaldı. Barbaros ve Oruç Reis sismik araştırma gemilerimiz denizin dibini tarıyor; Fatih, Yavuz ve Kanuni gemimiz sondajını yapıyor" dedi.

İLK ATEŞLEME ERDOĞAN’DAN

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karadeniz'de bulunan doğal gaz rezervine ilişkin olarak önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, doğal gazın ilk ateşlemesini gerçekleştirirken alevler Kanuni Sondaj Gemisi'nden yükseldi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, engellemelere rağmen kararlı duruş sergilediklerini ve geri adım atmadan yerli ve milli imkanlarla doğal gazın bulunduğunu söyledi. Toplamda 540 milyar metreküplük doğal gaz rezervinin 2023 yılında kullanıma sunulacağını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, böylece dışa bağlılığın da azalacağını belirtti.
# cumhurbaşkanı

29 Tem 2021 - 16:05 - Ekonomi

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