Koçtaş’tan ev rahatlığında teras dekorasyonu önerileri 

Her alanda olduğu gibi teras dekorasyonunda da mobilya seçimi büyük önem taşıyor. Koçtaş uzmanları mobilya seçiminde alana uygun ve ihtiyacı karşılayacak bir tercih yapılmasını tavsiye ediyor. Zemin dekorasyonunda kolay monte edilebilir yer karolarıyla şık ve kullanışlı bir alan oluşturmak mümkün. Teras zemininde kullanılan renk paletine ve dekorasyon tarzına uygun bir halı ya da kilim ile de yer dekorasyonu tamamlanabilir.Teras için dekorasyon önerilerini hayata geçirmek isteyenler Koçtaş Yaşayan Evler BLOG’u; teras dekorasyonu içi aradıkları her şeyi tek bir adreste bulmak isteyenler Koçtaş mağazaları, Koçtaş mobil uygulaması, koctas.com.tr’yi ziyaret edebilir.