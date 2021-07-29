Her alanda olduğu gibi teras dekorasyonunda da mobilya seçimi büyük önem taşıyor. Koçtaş uzmanları mobilya seçiminde alana uygun ve ihtiyacı karşılayacak bir tercih yapılmasını tavsiye ediyor. Zemin dekorasyonunda kolay monte edilebilir yer karolarıyla şık ve kullanışlı bir alan oluşturmak mümkün. Teras zemininde kullanılan renk paletine ve dekorasyon tarzına uygun bir halı ya da kilim ile de yer dekorasyonu tamamlanabilir.Teras için dekorasyon önerilerini hayata geçirmek isteyenler Koçtaş Yaşayan Evler BLOG’u; teras dekorasyonu içi aradıkları her şeyi tek bir adreste bulmak isteyenler Koçtaş mağazaları, Koçtaş mobil uygulaması, koctas.com.tr’yi ziyaret edebilir.
29 Tem 2021 - 16:07- Ekonomi Güncelleme: 29 Tem 2021 - 16:08
Koçtaş’tan ev rahatlığında teras dekorasyonu önerileri
Yaşam alanları için tüm ihtiyaçları tek bir adreste toplayan Koçtaş, açık havanın keyfini evlerinde çıkarmak isteyenler için teras dekorasyonu önerileri sunuyor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.