Şekerbank, EKOkredi ile enerji giderlerini düşürüyor

EKOkredi ürünü ile binlerce kişiyi enerji tasarrufu ile tanıştıran Şekerbank, yalıtımdan güneş ve rüzgar enerjisi sistemlerine, verimli aydınlatmadan modern sulama ekipmanlarına kadar her türlü enerji verimliliği yatırımını uygun koşullarda finanse etmeye devam ediyor. Banka,EKOkredi ürünü kapsamında son olarak, A sınıfı elektrikli cihazlar ile elektrikli veya hibrit özellikli otomobillerin alımına yönelik 3 ay taksit ötelemeli yeni kampanyalarını hayata geçirdi.

117 BİNİ AŞKIN KİŞİ

Enerji verimliliği yatırımlarını ve harcamalarını Türkiye’de bir ilk olan ürünü EKOkredi ile uygun koşullarda finanse eden Şekerbank, hem bireyler hem de kurumları enerji tasarrufuyla tanıştırmaya devam ediyor. EKOkredi ile bugüne kadar 117 bini aşkın kişiyi enerji tasarrufu ile tanıştıran banka, EKOkredi ürünü kapsamında bireysel müşterilerine özel iki yeni kampanya başlattı. Şekerbank, A sınıfı elektrikli cihaz ile elektrikli veya hibrit özellikli araç alacak müşterilerine ihtiyaç duydukları finansman desteğini EKOkredi ile 3 ay taksit öteleme imkânıyla sunarken hem enerji giderlerinin düşürülmesine destek olmayı hem de düşük karbon salımına katkıda bulunmayı hedefliyor.

“HEM BÜTÇELERİNİ HEM DE DOĞAYI KORUYORUZ”

Şekerbank KOBİ, Perakende ve Tarım Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Tuğbay Kumoğlu, “EKOkredi ürünümüzü, enerji tasarrufuna yönelik her türlü yatırımı uygun ödeme koşullarıyla desteklemekamacıyla geliştirdik. Bu sayede hem müşterilerimizin bütçesini hem de doğamızı korumayı hedefledik. EKOkredi ile binalarda enerji verimliliğinin artırılmasından rüzgâr, su ve güneş gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımına yönelik dönüşüm projelerine, atık yönetiminden modern tarım teknikleri yatırımlarına kadar geniş bir yelpazede bireylerin yanı sıra çiftçi, esnaf ve işletmelerin enerji verimliliği yatırımlarını uygun koşullarda finanse ediyoruz” dedi.