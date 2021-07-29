29 Tem 2021 - 16:09- Gündem G: 29 Tem 2021 - 16:12

KPSS’ye gireceklerin dikkatine! O günler açık olacak

Kocaeli Valiliği, 2021 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS A Grubu ve Öğretmenlik) nedeniyle nüfus müdürlüklerinin açık tutulacağını duyurdu
KPSS’ye gireceklerin dikkatine! O günler açık olacak mask
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ÖSYM Başkanlığı tarafından 1 Ağustos ve 7-8 Ağustos 2021 tarihinde 2021 Kamu Personel Seçme Sınavı (2021 KPSS A Grubu ve Öğretmenlik) yapılacak. Kocaeli Valiliği, sınavlara katılacak adaylara önemli duyuruda bulundu. Nüfus Cüzdanı veya T.C. Kimlik kartını kaybeden ve yeniden çıkarmak isteyen adaylar için "Sınav Giriş Belgesi" ile 1 adet fotoğrafını yanında getiren adaylara yeni T.C. Kimlik Kartı düzenleninceye kadar geçerli olmak üzere "Geçici Kimlik Belgesi" verilmesi için, 1 Ağustos Pazar günü 07:00-14:30 saatleri arasında İzmit ve Gebze; 7 Ağustos Cumartesi günü 07:00 – 14:30 ve 8 Ağustos Pazar günü 07:00-10:00 saatleri arasında İzmit İlçe Nüfus Müdürlükleri açık bulundurulacak.
# Kocaeli Valiliği

29 Tem 2021 - 16:09 - Gündem

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