ÖSYM Başkanlığı tarafından 1 Ağustos ve 7-8 Ağustos 2021 tarihinde 2021 Kamu Personel Seçme Sınavı (2021 KPSS A Grubu ve Öğretmenlik) yapılacak. Kocaeli Valiliği, sınavlara katılacak adaylara önemli duyuruda bulundu. Nüfus Cüzdanı veya T.C. Kimlik kartını kaybeden ve yeniden çıkarmak isteyen adaylar için "Sınav Giriş Belgesi" ile 1 adet fotoğrafını yanında getiren adaylara yeni T.C. Kimlik Kartı düzenleninceye kadar geçerli olmak üzere "Geçici Kimlik Belgesi" verilmesi için, 1 Ağustos Pazar günü 07:00-14:30 saatleri arasında İzmit ve Gebze; 7 Ağustos Cumartesi günü 07:00 – 14:30 ve 8 Ağustos Pazar günü 07:00-10:00 saatleri arasında İzmit İlçe Nüfus Müdürlükleri açık bulundurulacak.
29 Tem 2021 - 16:09- Gündem Güncelleme: 29 Tem 2021 - 16:12
KPSS’ye gireceklerin dikkatine! O günler açık olacak
Kocaeli Valiliği, 2021 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS A Grubu ve Öğretmenlik) nedeniyle nüfus müdürlüklerinin açık tutulacağını duyurdu
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.