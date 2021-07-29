Çayırova’nın altın çocukları YKS sonucu ile gururlandırdı

Çayırova 15 Temmuz Şehitler Fen Lisesi öğrencisi Osman Alışkan, 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) sınav puanları ve başarı sırasına göre Sayısal Alanda Türkiye 42.si, Yerleştirmeye Esas Puan sıralamasında ise Türkiye 65.si oldu.Çayırova 15 Temmuz Şehitler Fen Lisesi, YKS'de elde ettikleri derecelerle büyük başarı gösterdi. İkinci kez mezun veren okul başarılarını arttırarak devam ettiriyor.Yine Çayırova 15 Temmuz Şehitler Fen Lisesi öğrencisi Elif Özcan, Sözel alanında ise Türkiye 586’ncısı oldu.

MUTLULUKLARINA ORTAK OLDULAR

Uzaktan eğitim sürecinde sınava hazırlığı kesintisiz devam ettiği, pekiştirme odaklı ders planlamaları ve deneyimli akademik kadrosuyla, büyük bir özveriyle çalışarak öğrencilerini birlikte sınava hazırlayan Çayırova 15 Temmuz Şehitler Fen Lisesi yönetici ve öğretmenleri öğrencilerinin mutluluğuna ortak oldular. Okul yönetimi ve öğretmenler, dereceye giren öğrencilerini tebrik ettiler.