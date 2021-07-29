29 Tem 2021 - 16:40- Siyaset G: 29 Tem 2021 - 16:43

CHP Kocaeli, yangın mağduru balıkçıların yanında

CHP Kocaeli, Kandıra Bağırganlı Limanı'nda meydana gelen yangında barınakları kullanılamaz hale gelen balıkçıları ziyaret etti
CHP Kocaeli, yangın mağduru balıkçıların yanında mask

Cumhuriyet Halk Partisi ( CHP) Kocaeli İl Başkanı Harun Özgür Yıldızlı, CHP Kocaeli İl Başkan Yardımcısı Gökhan Darcan, CHP Kandıra İlçe Başkanvekili Sedat Çetinkaya ve partililer 2 gün önce soğuk hava deposunda meydana arıza sebebi ile çıkan yangında kullanılamaz hale gelen Kandıra Bağırganlı Limanı'ndaki barınakların sahipleri balıkçıları ziyaret etti.

BALIKÇILARDAN TEŞEKKÜR

Geçtiğimiz hafta Türkiye'nin Güvenli Limanı CHP hareketi kapsamında Hopa'dan yola çıkan Sinop Milletvekili Barış Karadeniz ile CHP Kocaeli'nin ziyaret ettiği balıkçılar bu zor günlerde de kendilerini yalnız bırakmadıları için tüm CHP örgütüne teşekkürlerini sundu.

SESİMİZİ DUYURUN

Balıkçılar, Başkan Yıldızlı ve partililere kooperatife ait barınaklarda çıkan yangın ve sonrasında oluşan hasar hakkında bilgi verdi. Yetkililerden destek beklediklerini ifade eden balıkçılar, "Daha önce milletvekili Barış Karadeniz ile yaptığınız ziyaret sonrası dinleyerek birçok talebimizi gündeme taşıdığınızı gördük. Çıkan yangın sebebi ile maddi ve manevi büyük mağduriyet yaşıyoruz. Kooperatifin bu hasarı giderecek gücü yok. Sesimizi duyurun" açıklamasında bulundu.
# Yangın, chp

29 Tem 2021 - 16:40 - Siyaset

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Yorumlar

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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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