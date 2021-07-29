29 Tem 2021 - 16:55- Gündem G: 29 Tem 2021 - 16:57

Atık su borusu patladı, İzmit Körfezi'nde kirlilik oluştu
Atık su borusu patladı, İzmit Körfezi'nde kirlilik oluştu mask

Körfez Atalar Mahallesi’nde belediye ekipleri onarım çalışması yaparken atık su borusu patladı. Atık sular yağmur suyu giderinden İzmit Körfezi'ne boşaldı. Çevreyi kötü bir koku kaplarken, deniz yüzeyinde de kirlilik oluştu. Vatandaşlar kirlilik ve kötü koku nedeniyle belediyeye şikayette bulundu. Hüseyin Okan "Borunun patlaması sonucu sızıntı olmuş. Sabah saatlerinde ağır bir koku oluştu çevrede ve deniz yüzeyinde de koyu renkte kirliliği gördük. Çevre Koruma Daire Başkanlığı’na şikayette bulunduk. İSU ekiplerinin tamirat yaparken oradan çıkan atığın kanal vasıtasıyla denize sızdığı bilgisini aldık. Daha sonra da tamirat ve bakımı yapmaları sonucu kirlilik kesildi" dedi.
# İzmit Körfezi, İSU

29 Tem 2021 - 16:55 Kocaeli/ Körfez (Tütünçiftlik)- Gündem

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