29 Tem 2021 - 17:01- Gündem G: 29 Tem 2021 - 17:03

Valilikten “Kan Temini Projesi”ne desteğe davet

Kocaeli Valiliği, Türk Kızılayı’nın Ulusal Kan Temini Projesi’nin ağusots ayında düzenlenecek olan programını açıklayarak “Kan Ver Sağlıklı Ol” sloganı ile tüm halkımızı kan bağışına davet etti
Valilikten “Kan Temini Projesi”ne desteğe davet mask
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Kocaeli Valiliği tarafından Türk Kızılayı’nın Ulusal Kan Temini Projesi ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, “Türk Kızılayıülkemizin ihtiyacı olan kanın tamamını gönüllü ve sürekli bağışçılardan karşılamak için ‘Ulusal Kan Temini Projesi’ni yürütmekte olup, ihtiyaç anında kullanılmak üzere stoklarında her an kullanıma hazır kan stoku bulundurmaktadır” denildi.

“İLİMİZE YAKIŞACAK ŞEKİLDE”

Valilik açıklamada, “Kan bağışının olmadığı bir toplumda, her gün binlerce kişi hayatını kaybedebilir.İlimizde de ihtiyaç duyulan kanın teminine yönelik olarak Valiliğimiz ile Türk Kızılayı tarafından ortaklaşa tüm ilçelerimizde, planda belirtilen tarih ve saatlerde kan bağışı kampanyası düzenlenmiş olup; ilimize yakışacak miktarda kan bağışının sağlanması için gerekli desteğin verilmesini önemle rica ederiz. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur” ifadelerine yer verdi. 

KAN BAĞIŞ KAMPANYASI PROGRAMI

03.08.2021      Gebze Kent Meydanı GölcüÖnü - 12:00-18:30

04.08.2021      Gebze Kent Meydanı GölcüÖnü - 12:00-18:30

04.08.2021      Çayırova Fatih Caddesi Eski Vakıfbank Önü - 13:30-19:30

05.08.2021      Karamürsel Kültür Merkezi - 13:30-19:30

05.08.2021      Darıca ÇınaraltıMeydanı - 13:30-19:30

06.08.2021      Karamürsel Kültür Merkezi - 13:30-19:30

09.08.2021      İzmit Kent Meydanı - 14:00-20:30

10.08.2021      İzmit Kent Meydanı - 14:00-20:30

11.08.2021      Dilovası Belediyesi Önü - 13:00-20:00

12.08.2021      Başiskele Belediyesi Önü- 12:00-19:30

13.08.2021      Derince Kent Meydanı - 13:00-19:30

17.08.2021      Gölcük Anıtpark - 14:00-20:30

18.08.2021      Gölcük Anıtpark - 14:00-20:30

20.08.2021      Körfez Yarımca Mehmet Akif Camii Avlusu - 13:00-19:30

24.08.2021      Körfez Center Avm Bankamatikler Önü - 13:00-19:30

25.08.2021      Kandıra Belediyesi Karşısı ATM’ler Önü - 12:00-19:30

# Kocaeli Valiliği

29 Tem 2021 - 17:01 - Gündem

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