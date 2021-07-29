Valilikten “Kan Temini Projesi”ne desteğe davet

Kocaeli Valiliği tarafından Türk Kızılayı’nın Ulusal Kan Temini Projesi ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, “Türk Kızılayıülkemizin ihtiyacı olan kanın tamamını gönüllü ve sürekli bağışçılardan karşılamak için ‘Ulusal Kan Temini Projesi’ni yürütmekte olup, ihtiyaç anında kullanılmak üzere stoklarında her an kullanıma hazır kan stoku bulundurmaktadır” denildi.

“İLİMİZE YAKIŞACAK ŞEKİLDE”

Valilik açıklamada, “Kan bağışının olmadığı bir toplumda, her gün binlerce kişi hayatını kaybedebilir.İlimizde de ihtiyaç duyulan kanın teminine yönelik olarak Valiliğimiz ile Türk Kızılayı tarafından ortaklaşa tüm ilçelerimizde, planda belirtilen tarih ve saatlerde kan bağışı kampanyası düzenlenmiş olup; ilimize yakışacak miktarda kan bağışının sağlanması için gerekli desteğin verilmesini önemle rica ederiz. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur” ifadelerine yer verdi.

KAN BAĞIŞ KAMPANYASI PROGRAMI

03.08.2021 Gebze Kent Meydanı GölcüÖnü - 12:00-18:30

04.08.2021 Gebze Kent Meydanı GölcüÖnü - 12:00-18:30

04.08.2021 Çayırova Fatih Caddesi Eski Vakıfbank Önü - 13:30-19:30

05.08.2021 Karamürsel Kültür Merkezi - 13:30-19:30

05.08.2021 Darıca ÇınaraltıMeydanı - 13:30-19:30

06.08.2021 Karamürsel Kültür Merkezi - 13:30-19:30

09.08.2021 İzmit Kent Meydanı - 14:00-20:30

10.08.2021 İzmit Kent Meydanı - 14:00-20:30

11.08.2021 Dilovası Belediyesi Önü - 13:00-20:00

12.08.2021 Başiskele Belediyesi Önü- 12:00-19:30

13.08.2021 Derince Kent Meydanı - 13:00-19:30

17.08.2021 Gölcük Anıtpark - 14:00-20:30

18.08.2021 Gölcük Anıtpark - 14:00-20:30

20.08.2021 Körfez Yarımca Mehmet Akif Camii Avlusu - 13:00-19:30

24.08.2021 Körfez Center Avm Bankamatikler Önü - 13:00-19:30

25.08.2021 Kandıra Belediyesi Karşısı ATM’ler Önü - 12:00-19:30