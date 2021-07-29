Sadettin Hülagü YÖK Başkanı mı oluyor?

Son günlerde Ankara kulislerinde Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü’nün adı Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı için geçiyor. Kocaeli Üniversitesi’nde de konuşulmaya başlanan bu duyumun neticesi, önümüzdeki günlerde netleşecek.