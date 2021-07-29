29 Tem 2021 - 21:06- Gündem G: 29 Tem 2021 - 21:09

Yeni vaka sayısı açıklandı! Bakan Koca uyardı…

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı günlük corona virüsü verilerine göre, 60 kişi hayatını kaybetti.
Yeni vaka sayısı açıklandı! Bakan Koca uyardı… mask

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük COVID-19 tablosunu açıkladı. 29 Temmuz Perşembe gününün verilerine göre, 261 bin 198 test yapıldı.

YENİ VAKA SAYISI 22 BİNİN ÜSTÜNDE

Bugün, 22 bin 161 yeni vaka tespit edilirken 60 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan, son 24 saatte, 5 bin 463 kişi sağlığına kavuştu.

BAKAN KOCA UYARDI

Güncel verilerle ilgili değerlendirmesini sosyal medya hesabından yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Bugünkü vaka sayısı 22.161. Aşı olmadan tedbirlere uymadan salgında korunmak mümkün değil. Aşı ve tedbirle yeniden mücadeleye dönelim” ifadeleriyle vatandaşlara uyarıda bulundu.
# sağlık, aşı, covid-19, fahrettin koca

29 Tem 2021 - 21:06 - Gündem

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