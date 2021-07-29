Yeni vaka sayısı açıklandı! Bakan Koca uyardı…

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük COVID-19 tablosunu açıkladı. 29 Temmuz Perşembe gününün verilerine göre, 261 bin 198 test yapıldı.
YENİ VAKA SAYISI 22 BİNİN ÜSTÜNDE
Bugün, 22 bin 161 yeni vaka tespit edilirken 60 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan, son 24 saatte, 5 bin 463 kişi sağlığına kavuştu.
BAKAN KOCA UYARDI
Güncel verilerle ilgili değerlendirmesini sosyal medya hesabından yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Bugünkü vaka sayısı 22.161. Aşı olmadan tedbirlere uymadan salgında korunmak mümkün değil. Aşı ve tedbirle yeniden mücadeleye dönelim” ifadeleriyle vatandaşlara uyarıda bulundu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.