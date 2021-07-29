MHP’de değişim başladı! İlçe Başkanları teker teker istifa ediyor

Aydın Ünlü’nün görevden alınması sonrası MHP Kocaeli İl Başkalığında atanan Yunus Emre Kurt bugün resmen göreve başladı. Kendi yönetimini oluşturacak olan Kurt’un ilçe başkanları ile ilgili alacağı karar merak ediliyordu. Kurt’un bugün resmen il başkanı olması sonrası Önceki Dönem İl Başkanı Aydın Ünlü’ye yakınlığı ile bilinen ilçe başkanları teker teker istifa etmeye başladı.

“YUSUN EMRE KURT’A DESTEK VERMEK AMACI İLE”

MHP İzmit İlçe Başkanı Ahmet Yalçınöz, MHP Dilovası İlçe Başkanı Ali Osman Ayaz ile Darıca İlçe Başkanı Adem Emre Aygün görevinden istifa etti. Sosyal Medya hesabından istifa eden İzmit İlçe Başkanı Ahmet Yalçınöz istifa duyurusunda, “Sayın Genel Başkanımız, Hareketimizin Lideri, Türk Dünyasının Lider Sayın Devlet Bahçeli'nin izni ile 3 dönem ilçe başkanlığı görevini yürüttüm. Yeni atanan MHP Kocaeli İl Başkanımız Sayın Av. Yunus Emre Kurt'un ileriye dönük çalışmalarına destek olmak amacıyla MHP İzmit İlçe Başkanlığı görevinden ayrıldığımı kamuoyuna ve ülküdaşlarıma beyan ediyorum. Bütün dava arkadaşlarıma hakkını helal etmesini önemle rica ediyorum. Hareketimizin Lideri Devlet Bahçeli. Ömrümün sonuna kadar hareketimizin ve liderimizin emrinde olacağımı kamuoyuna ilan ediyorum” ifadelerini kullandı.

“HERKES HAKKINI HELAL ETSİN”

Dilovası İlçe Başkanı Ali Osman Ayaz istifasını , “Göreve geldiğim günden bugüne kadar yanımda olan bütün dava arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Liderimiz Türk Dünyasının umudu Devlet Bahçeli beyin talimatıyla yeni il Başkanımız atanmıştır. Atanan il Başkanımızın daha rahat çalışması açısından MHP Dilovası İlçe Başkanlığı görevimden ayrılıyorum. Herkes hakkını helal etsin... Liderimin ve teşkilatımın emrindeyim. Nefisten ve nefesten vazgeçene kadar liderimizin emrindeyim” sözleri ile açıkladı.

“LİDERİMİZİN EMRİNDEYİM”

Darıca İlçe Başkanı Adem Emre Aygün ise, “Sayın Başkanımız, hareketimizin lideri, Türk Dünyasının umudu Sayın Devlet Bahçeli'nin izni ile 3 dönem ilçe başkanlığına layık görüldüm; Yeni atanan il başkanımızın daha rahat çalışabilmesi açısından MHP Darıca İlçe Başkanlığı görevinden ayrıldığımı beyan ediyorum. Bu güne kadar benim yanımda olan bütün dava arkadaşlarıma sevgi ve saygılarımı sunarken herkesin hakkını helal etmesini önemle rica ediyorum. Hareketimizin Lideri Devlet Bahçeli Ömrümün sonuna kadar hareketimizin ve liderimizin emrindeyim” diye belirtti. nSerhat GÜNEŞ