29 Tem 2021 - 22:31- Asayiş G: 29 Tem 2021 - 22:32

Çevreyi temizlemek isterken 20 dönümlük ormanı yaktı

Körfez’de 20 dönümlük alanın zarar gördüğü orman yangını ile ilgili çalışma yürüten polis ekipleri, yangının çıkış sebebini tespit etti. Yangının, otobüs kooperatifinde çalışan şahsın çevre temizliği yapmak için eski tahta parçalarını topladığı ve yaktığı sırada alevlerin çalılıklara sıçramasıyla meydana geldiği belirlendi.
Çevreyi temizlemek isterken 20 dönümlük ormanı yaktı mask
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Yangın, 13.00 sıralarında Kocaeli’nin Körfez ilçesi Yavuz Sultan Selim Mahallesi mevkiinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, ormanlık alanda bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, rüzgarın etkisi ile yaklaşık 20 dönümlük alana yayıldı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra bölgeye ulaşan ekipler, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Arazözler, itfaiye araçları ve iş makineleri ile yapılan çalışmalarla, yangın yaklaşık 1 buçuk saatte kontrol altına alındı. Yaklaşık 20 dönüm alanda bulunan ağaçlar küle döndü.

Yangının çıkış sebebi ile ilgili Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bahse konu bölgede bulunan 5 Nolu özel halk otobüsü kooperatifi işletmesinin çalışanı H.İ. isimli şahsın, çevre temizliği yapmak için eski tahta parçalarını bir araya toplayarak yaktığı, bu esnada ateşin çalılık alana sıçrayarak kontrolünden çıkması sonucu yaklaşık 20 dönümlük çalılık alan yanmış, daha sonra yangın soğutma çalışmalarına başlanmıştır. Şüpheli H.İ. isimli şahıs hakkında ’Taksirle Yangına Sebebiyet Verme’, ’6831 sayılı Orman Kanuna Muhalefet’ suçlarından gerekli işlemler başlatılacaktır"
# Yangın, itfaiye

29 Tem 2021 - 22:31 İHA Kocaeli- Asayiş

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